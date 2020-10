Mülheim. Der VfR Saarn will seine Tabellenführung in der Landesliga verteidigen und den nächsten Sieg einfahren. Zugast ist am Sonntag die HSG Gerresheim.

Die Landesliga-Handballer des VfR Saarn wollen mit einer weißen Weste in die Herbstpause gehen. Bislang führen sie mit fünf Siegen in Folge die Tabelle an.

Nun empfangen die Saarner am Sonntag um 11.30 Uhr in der Sporthalle Holzstraße die HSG Gerresheim aus Düsseldorf. „Wenn alles normal läuft und wir genauso konzentriert wie in den Partien zuvor zur Sache gehen, bin ich optimistisch, dass das funktioniert“, sagt VfR-Trainer Carsten Quass.

Gerresheim mit Schwächen in der Offensive

Gerresheim hat erst drei Spiele absolviert und ein ausgeglichenes Punktekonto. Beim letzten Auftritt gegen die SG Tura Altendorf hat sich die Offensive nicht besonders durchschlagskräftig präsentiert, die Partie endete mit einem 15:15-Remis.

Ein Fragezeichen steht am Sonntag auf Saarner Seite noch hinter dem Einsatz des zuletzt starken Jonas Krusenbaum, der sich beim Spiel gegen den TV Angermund an der Schulter verletzt hat. „Wir werden erst beim Warmmachen schauen, was geht“, so Quass.

