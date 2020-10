Essen. Ganz souverän schnappt sich die HSG Mülheim den vierten Sieg in Serie, muss nach der Partie gegen die SGÜ II aber auch zwei Verletzte beklagen.

Die Handballer der HSG Mülheim bleiben in der Landesliga weiter auf der Siegerstraße. Sie gewannen das vierte Spiel in Folge, gegen die SG Überruhr II hieß es am Ende 29:21. Trainer Lukas Görgens freut sich trotz einer kleiner Schwächephase über einen „souveränen Start-Ziel-Sieg“ seiner Mannschaft.

Denn schon die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Mülheim, die sich nach rund 20 Minuten auf 13:7 absetzten. Dann aber mussten sowohl Calvin Stattrop (Knie) als auch Phil Richter (Finger) verletzt raus, wodurch ein kleiner Bruch im Spiel entstand.

Vorne lief es aufgrund von Abspielfehlern nicht mehr so flüssig wie zuvor. „Wir haben durch die verletzungsbedingten Umstellungen kurz den Faden verloren“, so Trainer Görgens.

HSG Mülheim kann auf eine starke Abwehr bauen

Bis zum Pausenpfiff kamen die Hausherren – vor allem über Tempogegenstöße – so wieder auf drei Tore heran (12:15). Spannend machte es die HSG dann aber nach der Pause nicht, denn sie fand schnell wieder zurück in die Spur. Es war noch nicht die 40. Minute angebrochen, da führte die Spielgemeinschaft schon wieder klar mit 20:12. Die nötige Sicherheit holte sie sich dafür in der Defensive.

Die Abwehr stand nun wieder sicher. „Wir haben gegen die spielerisch starke SG Überruhr gut verteidigt“, ist Görgens zufrieden. Auch hätte sich die Mannschaft - besonders in der der zweiten Hälfte - auf Torhüter Hendrik Teuffer verlassen können. Weil hinten nur noch wenig anbrannte, lief es auch vorne wieder besser.

Zufriedener Trainer, aber Sorge um Phil Richter

„Wir haben den Ball schön durchlaufen lassen und die Angriffe bis zum Ende gespielt“, so der Coach Bester Schütze dabei war Marco Schroer mit insgesamt zwölf Treffern.

Einen Wermutstropfen gab es dann aber doch: Die Verletzung von Phil Richter könnte schwerwiegender sein, er ist nach dem Spiel am Sonntagabend noch ins Krankenhaus gefahren.

Die Statistik zum Spiel der HSG in Überruhr:

SG Überruhr - HSG Mülheim 21:29 (12:15)

HSG: Teuffer - Engels (2), Weidner, Görgens, Heß (5/2), Stattrop (3), L. Schöneich (5), K. Schöneich, Schroer (12/3), Hinz, Richter (2).

