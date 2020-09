Torhüterin Julia Jaworowski, Torhüterin der Landesliga-Handballerinnen der DJK Styrum 06 warf sich in jeden Wurf, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern.

Styrum. Immer wieder kämpften sich die Landesliga-Handballerinnen der DJK Styrum heran, doch es reichte nicht. Denn ein Problem war gab es schon davor.

Die Handball-Frauen der DJK Styrum 06 bleiben in der Landesliga ohne Sieg. Gegen den Turnerbund Wülfrath III hieß es am Ende 25:27 - die vierte Niederlage in Serie. Dabei kamen die „06erinnen“ nicht gut ins Spiel und liefen gleich einem Rückstand hinterher (0:4).

„Wir haben den Start etwas verpennt“, sagt DJK-Trainer Gunnar Müller. Dann aber steigerte sich Styrum und konnte in der 17. Minute ausgleichen (6:6). Zur Halbzeit hatten sich die Gäste aber wieder einen Vorsprung erarbeitet (9:15).

DJK Styrum 06 kommt immer wieder heran

In der zweiten Hälfte stand die Abwehr der DJK besser, das Spiel war offener. In der Endphase schafften sie mehrfach den Anschluss, der Ausgleichstreffer fiel aber nicht. Dennoch ist Trainer Müller mit der Einstellung und dem ehrgeizigen Auftritt zufrieden. Ein Sonderlob bekommen Torfrau Julia Jaworowski sowie Hannah Brucherseifer, mit elf Treffern beste Styrumer Werferin.

DJK Styrum 06 - Turnerbund Wülfrath III 25:27 (9:14)

DJK: Jaworowski, Buschhaus - Schaare (6/6), H. Brucherseifer (11), Gitzler (4), E. Brucherseifer (1), Walsken, Folger, Vomschloß, Stautenberg, Haack

