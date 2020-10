Handball: C-Juniorinnen des SV Heißen verteidigen die Spitze

Mülheim. Die Nachwuchshandballerinnen des SV Heißen haben einen knappen 28:27-Sieg gegen den HSV Wegberge eingefahren. Es war der vierte Erfolg in Serie.

In der Handball-Oberliga der weiblichen C-Jugend führt der SV Heißen weiter die Tabelle an. Das bis zum Schluss umkämpfte 28:27 (10:11) gegen den HSV Wegberg war der vier Sieg in Folge.

Den Tabellenstand führt Trainer Helmut Konrad auch ein Stück weit auf den Spielplan zurück. Denn die beiden starken Gegner, der HSV Solingen-Gräfrath II und die Turnerschaft St. Tönis II, kommen noch. In den Spielen rechnet sich der Heißener Coach weniger Chancen aus.

Kein guter Beginn für den SV Heißen

Die Begegnung in Wegberg begann für den Heißener Nachwuchs eigentlich gar nicht gut. Mit Sophie Schmitz und Sophia Morys verletzten sich gleich zwei Leistungsträgerinnen frühzeitig. „Wir hatten eh schon mit Ausfällen zu kämpfen“, so Konrad. Das führte dazu, dass seine Mannschaft das Spiel mit nur einer Auswechselspielerin zu Ende bringen musste.

Aber auch innerhalb des Teams waren einige Umstellungen nötig, weshalb die Gäste ihre anfängliche Führung bis zur Halbzeit wieder verspielten. Auch in der zweiten Hälfte blieb die Partie ausgeglichen. Am Ende zeigte der Heißener Nachwuchs dann aber doch den größeren Siegeswillen. Allen voran Edda Stumme als Spielmacherin trotzte der hitzigen Stimmung in der Halle. Auch die Umstellung von Kreisläuferin Mara Jungbluth auf die Linksaußenposition fruchtete – sie traf gleich elf Mal ins Schwarze.

Nächstes Spiel gegen SG Unterrath

Nun gehen die Mädels allerdings erstmal in die Herbstpause, bevor das nächste Spiel gegen SG Unterrath II am 31. Oktober ansteht. Dann sollen auch die beide verletzten Spielerinnen wieder fit sein. „Da wollen wir dann nochmal Punkte holen“, so Konrad.

Weitere Berichte über den Sport in Mülheim lesen Sie hier.