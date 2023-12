Halle Mülheim: MFC ärgert sich über Rang zwei, MSV 07 siegt

Stadtmeisterschaft Vorrunden B und C in Mülheim

In der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2023 spielt am Samstag, den 30. Dezember 2023 die Mannschaft von SV Raadt in grün gegen Mülheimer SV 07 in Mülheim. Foto Alexandra Roth / Funke Foto Services

Foto: Alexandra Roth / Funke Foto Services