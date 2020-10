GW Mülheim: Keine Punkte gegen die Spitzenteams der Liga

Mülheim. Der VfB Grün-Weiß Mülheim musste sich gegen die beiden Spitzenteams der Regionalliga geschlagen geben. Grund zur Sorge ist das aber nicht.

Nach einem 3:5 am bei Union Lüdinghausen und einem 2:6 gegen den 1. BC Wipperfeld in heimischer Halle rutscht der VfB Grün-Weiß Mülheim auf den dritten Rang in der Regionalliga-West ab. Der 1. BV Mülheim II hatte dagegen spielfrei und ist Tabellenvierter.

„Diese beiden Niederlagen waren zu erwarten und bringen uns nicht aus der Spur“, so VfB-Vereinsvorstand Sven Anstötz, „Unser Ziel ist der Klassenerhalt – und da sind wir auf Kurs“.

In Lüdinghausen kratzt Grün-Weiß Mülheim am Unentschieden

Dabei war in Lüdinghausen sogar ein Remis greifbar nahe: Zunächst hatten Vasily Kuznetsov und Malik Bourakkadi das erste Herrendoppel gegen die Lüdinghausener Robin Victor/Raphael Korbel in drei Sätzen für sich entscheiden können. Mit einer bärenstarken Leistung legten die Mülheimerinnen Lea-Lyn Stremlau/Mia Cammertoni nach und gewannen überraschend gegen Karin Schnaase-Beermann/Hannah Schröder ebenfalls in drei Sätzen. Die Hoffnungen lagen nun auf dem Mixed Kuznetsov/Stremlau und dem bislang ungeschlagenen Malik Bourakkadi.

Mehr aktuelle Badminton-Berichte aus Mülheim:

Bourakkadi fand jedoch an diesem Tag seinen Meister in Hong Zhang, dem er in drei Sätzen unterlag. Die Bezeichnung „Meister“ ist hier wörtlich zu nehmen, arbeitet Zhang doch als Trainer am Olympiastützpunkt an der Südstraße, wo auch Bourakkadi trainiert. Auch alle weiteren Einzel und das zweite Herrendoppel gingen an die Gastgeber. Vasily Kuznetsov und Lea-Lyn Stremlau gewannen noch das abschließende Mixed und verkürzten gegen Stegemann/Seibert zum 3:5 aus Mülheimer Sicht.

Tabellenführer Wipperfeld ist für Mülheim zu stark

Einen Tag später war der ungeschlagene Tabellenführer aus Wipperfeld zu Gast an der Von-Bock Straße. Für Grün-Weiß ging es in erster Linie darum, vor heimischen Publikum einen guten Eindruck zu hinterlassen – und vielleicht auch ein Spiel zu gewinnen. Dies gelang auch sofort Vasily Kuznetsov/Malik Bourakkadi im ersten Herrendoppel gegen Eric Pang/Patryk Szymoniak in zwei Sätzen mit atemberaubend schnellen Ballwechseln – Badminton der Extraklasse.

Für das zweite Herrendoppel waren Oscar Wong und Thies Wiediger aus der Reserve nachgerückt und es gelang ihnen das Match gegen Karim Krehemeier/Florian Reinhold offen zu halten. Letztlich konnten die Gäste aus Wipperfeld sich in zwei Sätzen durchsetzen.

Gemischtes Doppel wahrt seine weiße Weste

Im ersten Herreneinzel versuchte sich Malik Bourakkadi gegen den ehemaligen Junioreneuropameister Eric Pang. Bourakkadi ging mehrfach in Führung, wurde aber vom routinierten Pang immer wieder eingefangen und unterlag in zwei Sätzen.

Auch die weiteren Einzel und das Damendoppel – in dem Anna Franck und Anika Jaeger ihren ersten Regionalligaeinsatz hatten – gingen glatt in zwei Sätzen an die Gäste. Immerhin: das Mixed Kuznetsov/Stremlau konnte noch gewinnen und bleibt somit in dieser Saison ungeschlagen.

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Mülheim:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier