German Open: Mehr Zuschauer – bis zu 1200 dürfen kommen

Die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die am 4. März in Kraft tritt, ermöglicht dem Organisationsteam der Yonex Gainward German Open (8. bis 13. März), pro Veranstaltungstag bis zu 1.200 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Westenergie Sporthalle willkommen zu heißen.

Bislang lag die Obergrenze bei 750 Personen. Der Kartenvorverkauf wird entsprechend fortgesetzt. Bedeutet: Es sind wieder Tickets für alle Veranstaltungstage verfügbar.

German Open: Tickets sind online erhältlich

Für alle Badminton-Fans gilt dabei die 2G-plus-Regel – wer in die Halle möchte muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorlegen müssen. Die entsprechenden Nachweise sind am Eingang zu erbringen. Lediglich für diejenigen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben, entfällt die Testpflicht.

Während des gesamten Aufenthalts in der Westenergie Sporthalle ist das Tragen einer FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske verpflichtend.

Einzelheiten zum Ticketvorverkauf sind auf der Veranstaltungswebsite unter www.german-open-badminton.de erhältlich. Tickets sind hier erhältlich.

