German Open in Mülheim: Alle Infos zum Badminton-Turnier

Der Titelverteidiger: Angus Ng Ka Long aus Hongkong will seinen Titel bei den German Open in Mülheim ab dem 27. Februar verteidigen.

Mülheim Zum 24. Mal ist Mülheim Gastgeber des größten deutschen Badmintonturniers. Was Besucherinnen und Besucher über die „YGO“ wissen müssen.

Sportevents mit internationaler Bedeutung sind in Mülheim zurzeit rar gesät. Dementsprechend sind die Yonex German Open zwischen Ende Februar und Anfang März nach wie vor eines der großen Highlights in jedem Mülheimer Sportjahr.

In diesem Jahr schlagen viele der weltbesten Badmintonspielerinnen und -spieler zum 24. Mal in der Westenergie-Sporthalle auf. Wir haben alle Informationen zum Turnier, das vom 27. Februar bis 3. März stattfindet.

Historie der German Open

Die „Internationalen Badmintonmeisterschaften von Deutschland“ finden seit 1955 statt. 1975 wurde das Turnier erstmals in Mülheim ausgetragen. Blieb es zunächst bei zwei dreijährigen Intermezzi (1975-77 und 1980-82) sind die YGO seit 2005 fest in Mülheims großer Multifunktionshalle am Rande der Innenstadt stationiert. Titelsponsor ist seit 1986 der japanische Sportartikelhersteller Yonex.

German Open in Mülheim: Bedeutung des Turniers

Die German Open gehören zur Kategorie „Super 300“, der vierthöchsten Stufe auf der World Tour. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 210.000 US-Dollar ausgespielt. Durch den Zeitpunkt wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Paris ist das Mülheimer Turnier eines der letzten, welches in die Olympia-Qualifikation einbezogen wird. Das wirkt sich auch auf das Teilnehmerfeld aus.

Die Westenergie-Sporthalle ist seit 2015 Heimat der German Open. Foto: Claudia Pauli / DBV

Diese internationalen Badminton-Stars sind in Mülheim dabei

„Ich freue mich, auch in diesem Jahr viele Topstars in Mülheim an der Ruhr zu sehen. Die Belastung durch die intensive Olympiaqualifikation ist immens hoch, trotzdem können wir wieder absolutes Spitzenbadminton erwarten“, verspricht Turnierdirektor Jonathan Rathke. Bei den Herren hat Angus Ng Ka Long aus Hongkong die Möglichkeit, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Mit Chou Tien Chen aus Taiwan hat ein zweimaliger YGO-Gewinner (2017/2018) erneut gemeldet.

Die letztjährige Finalistin Se-Young An aus Korea kommt als Weltmeisterin und Weltranglistenerste zurück nach Mülheim Foto: Johannes Kruck / NRZ

Bei den Damen dürfen sich die Fans auf die amtierende Weltmeisterin und Führende in der Weltrangliste freuen: Die Koreanerin Se-Young An ist am Montag 22 Jahre alt geworden und stand im vergangenen Jahr im Finale von Mülheim, wo sie sich der japanischen Vierfachsiegerin Akane Yamaguchi geschlagen geben musste. Ihre Gegnerin im WM-Finale im August in Kopenhagen war Carolina Marin, die dreifache Welt- und sechsfache Europameisterin aus Spanien. Auch die Olympiasiegerin von 2016 wird erneut in Mülheim dabei sein.

Vamos! Die Spanierin Carolina Marin schlug schon mehrere Male in Mülheim auf. Sie ist mehrfache Welt- und Europameisterin und Olympiasiegerin von 2016. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Weitere bekannte Namen im Feld sind die beiden Schwestern Gabriela und Stefani Stoeva aus Bulgarien, die dreifachen Europameisterinnen im Damendoppel. Eine erneute Rückkehr nach Mülheim feiert der frühere BVM-Spieler Robin Tabeling, der im Mixed mit seiner Partnerin Selena Piek die European Games 2023 gewann.

Die Auslosung findet am Dienstag, 6. Februar, statt. Weil es immer wieder zu kurzfristigen Absagen und damit Nachrückerinnen und Nachrückern kommt, steht das endgültige Feld erst am Tag vor Turnierbeginn nach dem sogenannten „Team Manager‘s Meeting“ statt.

Die deutschen Hoffnungen bei den German Open

Der deutsche Badmintonverband hat in den beiden Einzelwettbewerben nur wenige echte Chancen. Lediglich Yvonne Li vom SV Fun-Ball Dorteweil ist für das Hauptfeld gesetzt. Die 25-Jährige krönte sich erst am vergangenen Wochenende zum sechsten Mal in Folge zur Deutschen Meisterin. Mit Kai Schäfer (ebenfalls Dortelweil) und Fabian Roth vom TV Refrath haben zwei deutsche Herren die Chance, sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld zu sichern.

Bei den Fans in Mülheim beliebt: Deutschlands Nummer eins Yvonne Li. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Für jenes sind bereits vier Paarungen im Herrendoppel gesetzt – darunter der für Bonn-Beuel spielende Mülheimer Daniel Hess mit seinem Partner Patrick Scheiel. Im Damendoppel sind zwei DBV-Duos gesetzt, unter anderem Julia Meyer, die 13 Jahre lang für den 1. BV Mülheim gespielt hat und nun an der Seite von Leona Michalski zurückkehrt. Im Mixed stehen drei deutsche Paarungen sicher im Hauptfeld. Dazu zählen Mark Lamsfuß und Isabel Lohau, die in der Weltrangliste immerhin Platz 30 belegen. Jeweils zwei Duos haben in den Doppelkategorien die Chance, sich über die Qualifikation ins Turnier zu spielen.

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck / NRZ

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

Der Zeitplan der Yonex German Open 2024

Insgesamt gehen 156 Partien über die Bühne. Los geht es am Dienstag von 9 bis 15 Uhr mit der Qualifikation sowie von 15 bis 21 Uhr mit der ersten Runde im Damen- und Herrendooppel. Am Mittwoch zwischen 10 und 22.30 Uhr wird die erste Runde in allen Disziplinen komplettiert. Der weitere Verlauf: Zweite Runde am Donnerstag von 13 bis 22 Uhr, Viertelfinals am Freitag von 15 bis 22 Uhr, Halbfinals am Samstag von 12 bis 22 Uhr sowie die Finalspiele am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr. Einlass ist bis Donnerstag jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn, ab Freitag eine Stunde vorher.

Eintrittskarten

Tickets für den Dienstag und Mittwoch kosten in allen Kategorien bei freier Platzwahl 15 Euro bzw. 13,50 Euro ermäßigt (Kinder/Jugendliche von 12 bis 17 Jahre sowie Schüler, Studenten, Freiwilligendienstleistende, Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose). Kinder bis elf Jahre zahlen 7,50 Euro.

Vor allem bei den Halbfinals am Samstag wird es in der Westenergie-Sporthalle meistens richtig voll. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Am Donnerstag kosten die Karten 15 Euro (Kategorie 3 mit freier Platzwahl), 25 Euro (K2) und 35 Euro (K1), an den drei restlichen Tagen 30, 40 und 50 Euro. Angeboten werden zudem Drei-Tages-Karten ab Freitag für 72, 96 und 120 Euro sowie Dauerkarten für 93, 131 und 188 Euro. Alle Infos und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf der Webseite des Veranstalters.

Parkplätze & Anreisemöglichkeiten

Weil die Parkplatzsituation rund um die Westenergie-Sporthalle begrenzt ist, rät der Veranstalter auf die Parkhäuser im Forum, am Evangelischen Krankenhaus und im Stadtquartier Schloßstraße auszuweichen. Von dort aus ist die Halle fußläufig zu erreichen. Vom SQS und vom Forum aus können Besucherinnen und Besucher auch die Straßenbahn 112 bis zur Haltestelle „Sportzentrum Südstraße“ nehmen.

Sport in Mülheim: Weitere Nachrichten

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Mülheim lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim