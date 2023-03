German Open: Finalwochenende ohne deutsche Beteiligung

Mülheim. Die German Open gehen am Samstag und Sonntag in die heiße Phase. Der Zuschauerzuspruch ist groß – das zeigen auch die vielen Fotos.

Mit Marvin Seidel und Mark Lamsfuß mussten auch die beiden letzten beiden im Turnier verbliebenden Hoffnungen am Donnerstag die Segel streichen.

Sie unterlagen im Achtelfinale etwas überraschend den Dänen Bay und Mölhede in zwei Sätzen. Die Yonex German Open gehen am Wochenende also ohne deutsche Beteiligung zu Ende.

Yonex German Open: Turnierdirektor ist zufrieden

„Natürlich unterstützen die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer die heimischen Spielerinnen und Spieler. Aber es tut dem Turnier nicht weh, dass alle Deutschen ausgeschieden sind. Die sportliche Qualität ist mehr als erfüllt“, sagt Turnierdirektor Jonathan Rathke, der mit den ersten Tagen des Turniers in der Westenergie Sporthalle „sehr zufrieden“ ist.

Die Zuschauerzahlen stimmen, die Atmosphäre in der Halle war an den ersten Tagen gut. Darüber freute sich auch Yvonne Li, die bei ihrem Aus gegen die Chinesin Wang am Donnerstagnachmittag lautstark unterstützt wurde. „Meine Familie und Freunde von mir waren in der Halle“, sagte Li. Auch am Dienstag und Mittwoch hatten waren die Ränge gut gefüllt.

Yonex German Open: Halbfinaltag beinahe ausverkauft

Noch mehr Zuspruch gibt es für die Halbfinalspiele am Samstag. Nur noch Restkarten sind für den traditionell am höchsten frequentierten vorletzten Turniertag zu haben. Für Sonntag gibt es noch wenige Karten mehr. Weiterhin wird den Zuschauerinnen und Zuschauern auch abseits der Spielfelder eine Menge geboten.

Weltstars hautnah bei den Badminton German Open in Mülheim Weltstars hautnah bei den Badminton German Open in Mülheim Auch am dritten Turniertag bekamen die Zuschauer in der Westenergie-Sporthalle großen Sport geboten. Hier die Bilder vom Donnerstag Foto: Johannes Kruck

So wird am Samstagmorgen die Big Band der Luisenschule auftreten, im Umlauf der Sporthalle ist ein Aktivfeld aufgebaut, zudem können an einer Ballmaschine Preise gewonnen werden. Auch eine virtuelle Reise nach Fernost ist in Mülheim möglich. Turnier-Hauptsponsor Yonex führt mit einer VR-Brille durch den Showroom in Japan. Auf den Courts werden die Stars aus Asien derweil um das Preisgeld und die Pokale spielen.

German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau German-Open-Aus im Achtelfinale für Li und Lamsfuß/Lohau Das gemischte Doppel Mark Lamsfuß/Isabel Lohau ist bei den Yonex German Open in Mülheim ebenso ausgeschieden wie Yvonne Li im Dameneinzel. Foto: Johannes Kruck

Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Bilder vom 2. Tag der Badminton Yonex German Open in Mülheim Spektakuläre Ballwechsel unter anderem vom Japaner Kento Momota begeisterten die Zuschauer. Freude auch über mehrere deutsche Siege. Foto: Johannes Kruck

47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim 47 Bilder vom ersten Tag der Yonex German Open in Mülheim Die besten Badmintonspieler in Aktion. Hier gibt's Impressionen vom Auftakt des hochklassigen Turniers in der Westenergie-Sporthalle. Foto: Johannes Kruck

