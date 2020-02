36 / 38

Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Alten Herren

1. FC Mülheim (blaues Trikot) gegen Die Dritte (schwarzes Trikot) in der Vorrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Alten Herren am Samstag, 01. Februar 2020 in der Sporthalle Kleiststraße in Mülheim Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

