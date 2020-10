Das längste Flachrennen im deutschen Galoppsport wird am Mittwoch auf der Raffelberger Bahn ausgetragen. 14 Vollblüter werden den „Pferdesport-Marathon“ um das „Silberne Band der Ruhr“ in Angriff nehmen. Der Renntag in Mülheim beginnt um 13.30 Uhr, das erste Rennen um 14 Uhr. Das mit 25 000 Euro dotierte Traditionsrennen geht ab 17.35 Uhr über die Bühne. 14 000 Euro stehen als Siegprämie zur Verfügung.

Das „Silberne Band der Ruhr“ hat eine lange Geschichte. Erstmals wurde es in Mülheim im Juni 1930 durchgeführt. Curator hieß der erste Sieger. Der Hengst brachte das Kunststück fertig, den Erfolg in den Jahren 1931, 1932 und 1935 zu wiederholen.

Rennbahn Mülheim: Titelverteidiger ist diesmal nicht am Start

Einen Wiederholungstäter wird es in diesem Jahr nicht geben. The Tiger, 2019 von Sybille Vogt zum Sieg geritten, ist am Mittwochnachmittag nicht am Start. An den Ablauf gebracht wird aber Khan. Der mittlerweile sechsjährige Hengst landete im vergangenen Jahr mit Carlos Henrique im Sattel auf dem zweiten Rang. Der von Henk Grewe trainierte Vollblüter wird dieses Mal von Clement Lecoeuvre gesteuert.

In diesem Jahr hat das Rennen einen deutlich höheren internationalen Charakter als zuvor. Pferde aus England, Tschechien und der Schweiz werden ins Ruhrgebiet gebracht, um das 25 000-Euro-Rennen zu gewinnen.

Nur ein paar Meter weit vom heimischen Stall befinden sich Start und Ziel für All for Rome und Kenny. Der Raffelberger Trainer Jean-Pierre Carvalho bereitet All for Rome vor. Als Jockey wurde Lukas Delozier verpflichtet. Kenny wird von Marian Falk Weißmeier trainiert und von Koen Clijmans geritten.

Relativ viele Mülheimer Pferde gehen ins Rennen

Bemerkenswert ist der Anteil der heimischen Pferde am Mittwoch-Renntag. 18 von 106 gemeldeten Startern werden am Raffelberg vorbereitet. Jeweils vier Kandidaten schicken Axel Kleinkorres, Marcel Weiß und Marian Falk Weißmeier in die Prüfungen.

Am Heim-Renntag beteiligen sich auch Yasmin Almenräder (2), Bruce Hellier, Jean-Pierre Carvalho, Julia Römich und Pascal Werning.

Aufgrund von Corona ist die Zuschauerzahl begrenzt. Restkarten können noch unter info@rennclub-muelheim.de bestellt werden — so lange der Vorrat reicht. Zudem werden die Rennen per Livestream auf der Internetseite des Rennclubs Mülheim übertragen.

