Handball in Mülheim Gala in voller Halle! VfR Saarn trifft 41 Mal gegen Haan

Mülheim. Stockend zu Beginn, dann überragend: Der VfR Saarn schlägt Haan. 41 Treffer sprechen für sich – ein Torwartwechsel machte sich dabei bezahlt.

Ein Heimspiel am Freitagabend, das passt einfach: Die Verbandsliga-Handballer der DJK VfR Saarn besiegten die Reserve der DJK Unitas Haan in einem hitzigen Spiel mit 41:29 (22:18). Insbesondere mit der Offensivleistung seiner Mannschaft war VfR-Trainer Carsten Quass zufrieden.

Am Ende war es ein Start-Ziel-Sieg für die Saarner, die vor ausverkaufter Halle in der Sporthalle an der Holzstraße gleich gut in die Partie kamen. Nach fünf Minuten lagen sie mit 4:1 vorne. So richtig weiter absetzen konnten sich die Hausherren in der ersten Halbzeit dann allerdings nicht. Nach etwa 20 Minuten stand 12:9, es blieb also beim Abstand von drei Toren.

VfR Saarn: Quass übt Kritik, aber danach läuft es

Denn auf der einen Seite das eigene Tempospiel gut, auch in puncto Chancenverwertung konnte sich die Mülheimer keinen Vorwurf machen. Allerdings ließen sie selbst in der Abwehr noch zu viel zu. „Geblockt haben wir eigentlich gut, aber wenn Haan beispielsweise von den Halbpositionen aus dem Halbfeld angetreten ist, waren wir oft zu spät dran“, sagt Quass. Auch die gegnerischen Außen haben für seinen Geschmack „zu häufig eingenetzt“.

In dem weiter emotional geführten Spiel hatte der VfR immer wieder seine Mühe hatte, den Haaner Kreisläufer Sören Völker in den Griff zu kriegen. Daraus resultieren in der ersten Hälfte zwei Unterzahlsituationen für den Gastgeber. In der 19. Minute musste Kreisläufer Thimo Kilgast zwei Minuten auf der Bank Platz nehmen. Kurz vor der Pause sah dann sogar Mats Neukirch nach einem unglücklichen Foul an der Nummer 91 die Rote Karte.

Ob diese Hinausstellung gerechtfertigt war, sei mal dahingestellt. So oder so, der VfR verlor in beiden Situationen nicht den Faden. In der ersten Unterzahl machte Saarn sogar drei Tore und kassierte nur eines. „Wir haben uns davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Auch von der zwischenzeitlichen Manndeckung und offensiven Abwehr nicht, wir mussten uns nur einmal kurz schütteln“, ist Quass zufrieden.

Der VfR Saarn schlägt Haan klar. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

VfR Saarn: Haan kommt nur kurz heran

Schütteln hieß in dem Fall, Haan kam von 14:20 zwischenzeitlich nochmal auf 18:21 heran. Kurz darauf ging es beim Pausenstand von 22:18 es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel machte sich dann vor allem der Torwartwechsel beim Gastgeber bezahlt. Matti Klausing fand gleich gut ins Spiel und konnte den einen oder anderen Wurf des Gegners abwehren und mit einem langen Pass auf die schnellen Außen gleich zum Tempogegenstoß einleiten.

Die Hausherren bauten den Vorsprung nun aus. In der Schlussviertelstunde der Partie hatte Haan dem Saarner Tempospiel dann nur noch wenig entgegenzusetzen. Mit insgesamt 41 Toren war es am Ende sogar noch ein echtes Torfestival am Freitagabend bei entsprechend lautstarker Unterstützung von den Rängen. „Wir hatten ja auch vom vergangenen Wochenende noch ein bisschen was gutzumachen“, so Quass. Da hatte der VfR 28:33 gegen den TSV Aufderhöhe II verloren. Mit seinen sechs Punkten aus fünf Spielen haben sich die Saarner vorerst im oberen Drittel der Tabellen eingefunden.

DJK VfR Saarn - DJK Unitas Haan II 41:29 (22:18)

VfR: Wortberg, Klausing - Krusenbaum (6), Cordes (2), Kilgast (2), M. Neukirch (3), Linssen (7), T. Neukirch (12(7$), Butenberg, Förster, Minten (3), Milhorst (3), Kamp (3)

