FVN: Kleinere Oberliga, zwei Landes- und sechs Bezirksligen

Auch in der kommenden Saison trifft der ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga auf die SpVgg. Schonnebeck

Niederrhein. Der Fußballverband Niederrhein hat die Gruppeneinteilung für die Saison 2023/24 bekanntgegeben. Mit einigen strukturellen Veränderungen.

Der Fußballverband Niederrhein hat die Gruppeneinteilung für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Die teilnehmenden Mannschaften von der Oberliga bis hinab in die Bezirksliga kennen nun ihre Gegner.

Dabei gibt es einige Veränderungen mit Blick auf die Anzahl und die Größen der Ligen.

Oberliga schrumpft auf 18 Mannschaften

Spielten in der Oberliga in der vergangenen Saison als Folge der Corona-Pandemie noch 21 Mannschaften, so gehen in der neuen Spielzeit nur noch 18 Teams an den Start.

Neben den etablierten Mannschaften wie dem ETB Schwarz-Weiß Essen, der SpVg Schonnebeck oder dem TVD Velbert sind auch die Aufsteiger FC Büderich, Mülheimer FC 97 und DJK Adler Union Frintrop mit dabei. Ebenso Regionalliga-Absteiger SV Straelen.

Zwei statt drei Landesligen – Mülheimer und Essener in einer Gruppe

Während die Oberliga geschrumpft ist, sind die Landesliga-Gruppen gewachsen. Statt wie bisher in drei Gruppen mit 14 beziehungsweise 15 Mannschaften wird in der neuen Saison nur noch in zwei Gruppen gekickt – mit je 20 Mannschaften.

Weitere Berichte aus dem Amateurfußball

Der SC Velbert spielt dabei in Gruppe eins – und wird sich mit vielen Gegnern aus dem Düsseldorfer Raum messen müssen. In Gruppe zwei sind neben den Sportfreunden Niederwenigern auch die beiden Mülheimer Teams VfB Speldorf und Blau-Weiß Mintard sowie die Essener Mannschaften ESC Rellinghausen, VfB Frohnhausen, SpVgg Steele 03/09, FC Kray und SG Essen-Schönebeck vertreten.

Weniger, aber größere Gruppen in der Bezirksliga

Große Änderungen gibt es auch in der Bezirksliga. Aus bisher neun Staffeln werden sechs. Statt 16 sind 18 Mannschaften in jeder Gruppe vertreten. In Gruppe zwei spielt die SSVg Heiligenhaus gegen viele Kontrahenten aus dem Bergischen, in Gruppe fünf messen sich der VfB Bottrop, Rhenania Bottrop und Fortuna Bottrop mit Mannschaften aus Oberhausen, Duisburg und vom Niederrhein.

Auf den Mülheimer SV 07, den Aufsteiger 1. FC Mülheim und Rot-Weiss Mülheim warten Duelle mit dem SC Velbert II und mit sämtlichen Essener Mannschaften. Ebenfalls in dieser Gruppe vertreten sind der SuS Niederbonsfeld und mit dem Duisburger SV 1900, dem FV Duisburg 08 und Genc Osman drei Teams aus Duisburg.

Der Spielplan wird voraussichtlich am 10. Juli veröffentlicht.

Die Gruppen im Überblick

Oberliga

FC Büderich

VfB Hilden

Ratingen 04/19

SF Baumberg

TVD Velbert

SC Union Nettetal

TSV Meerbusch

KFC Uerdingen

SC St. Tönis 1911/20

VfB Homberg

SV Sonsbeck

1. FC Kleve

SV Straelen

Mülheimer FC 97

SF Hamborn 07

SpVg Schonnebeck

ETB SW Essen

DJK Adler Union Frintrop

Landesliga Gruppe 1

VfB Hilden 2

SG Unterrath

TuRU Düsseldorf

SC Düsseldorf-West

MSV Düsseldorf

DV Solingen

1. FC Monheim

SC Velbert

Cronenberger SC

ASV Mettmann

ASV Süchteln

1. FC Viersen

SC Victoria Mennrath

SC Kapellen-Erft

Holzheimer SG

VfL Jüchen-Garzweiler

VSF Amern

DJK Fortuna Dilkrath

FC Remscheid

SV 09/35 Wermelskirchen

Landesliga Gruppe 2

SV Scherpenberg

1. FC Lintfort

SV Budberg

SGE Bedburg-Hau

SV Hönnepel-Niedermörmter

FSV Duisburg

VfB Speldorf

DJK Arminia Klosterhardt

SpVgg. Sterkrade-Nord

PSV Wesel-Lackhausen

BW Dingden

DJK SF Lowick

SV Biemenhorst

ESC Rellinghausen

VfB Frohnhausen

DJK Blau-Weiß Mintard

SpVgg Steele 03/09

SF Niederwenigern

FC Kray

SG Essen-Schönebeck

Bezirksliga Gruppe 1

Ratingen 04/19 2

TV Kalkum-Wittlaer

TSV Eller 04

Lohausener SV

DJK Sparta Bilk

TuS Gerresheim

TSV Urdenbach

FC Kosova Düsseldorf

Rather SV

SG Benrath-Hassels

SG Roki./Gilbach

DJK Neuss-Gnadental

TSV Bayer Dormagen

VdS Nievenheim

SVG Neuss-Weissenberg

TuS Viktoria Buchholz

TuS Mündelheim

GSG Duisburg

Bezirksliga Gruppe 2

TSV Ronsdorf

SSV Germania Wuppertal

SF Baumberg 2

1. FC Wülfrath

SV RW Wülfrath

FSV Vohwinkel

HSV Langenfeld

TSV Solingen

SSVg Heiligenhaus

1. Spvg. Solingen-Wald

SV Solingen 08/10

BV Gräfrath

SC Reusrath

TuSpo Richrath

SC Ayyildiz Remscheid

SSV Bergisch Born

TV Dabringhausen

SSV Dhünn

Bezirksliga Gruppe 3

SSV Grefrath

DJK VfL Willich

TuRa Brüggen

SV Vorst

TSV Meerbusch 2

SC Waldniel

SC Schiefbahn

VfL Tönisberg

Hülser SV

VfB Uerdingen

VfR Krefeld-Fischeln

TSV Krefeld-Bockum

OSV Meerbusch

Sportfreunde Neuwerk

TuS Wickrath

1. FC Mönchengladbach

Red Stars MG

Türkiyemspor MG

Bezirksliga Gruppe 4

VfL Repelen

GSV Moers

TuS Xanten

FC Neukirchen-Vluyn

TuS Asterlagen

1. FC Kleve 2

SV Straelen 2

DJK Twisteden

Viktoria Goch

SV Rindern

Kevelaerer SV

TSV Wachtendonk-Wankum

SF Broekhuysen

Uedemer SV

SV 19 Sevelen

SV Haldern

SV Hamminkeln

RSV Praest

Bezirksliga Gruppe 5

TuB Bocholt

Spvg. 08/29 Friedrichsfeld

DJK TuS Stenern

VfL Rhede

GSV Suderwick

Fortuna Bottrop

SC 1920 Oberhausen

Spvgg. Sterkrade 06/07

SF Königshardt

Rhenania Bottrop

SW Alstaden

VfB Bottrop

SuS 21 Oberhausen

TV Jahn Hiesfeld

SV Glückauf Möllen

SuS 09 Dinslaken

MTV Union Hamborn

Rheinland Hamborn

Bezirksliga Gruppe 6

DJK SF Katernberg

SC Werden-Heidhausen

Vogelheimer SV

FC BG Überruhr

SV Burgaltendorf

Essener SC Preußen

SuS Niederbonsfeld

TUSEM Essen

Türkiyemspor Essen

SuS Haarzopf

TGD Essen-West

FV Duisburg 08

SV RW Mülheim

SC Velbert 2

Mülheimer SV 07

Duisburger SV 1900

SV Genc Osman Duisburg

1. FC Mülheim

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim