FVN: Kleinere Niederrheinliga – Derbys auf Bezirksebene

Treffen auch in der Saison 2023/24 in der Niederrheinliga aufeinander: Die Fußballerinnen des SV Heißen (in Rot) und der SSVg Velbert.

Niederrhein. Der Fußballverband Niederrhein hat die Einteilung für die Saison 2023/24 bei den Frauen bekanntgegeben. Bezirksligisten haben viele Derbys.

Der Fußballverband Niederrhein hat die Gruppeneinteilung der Frauen-Ligen von der Niederrhein- bis hinunter in die Bezirksligen bekanntgegeben.

In der Saison 2023/24 wird es eine Niederrheinliga, zwei Landesligen und vier Bezirksligen geben. Die Bezirksligen sind geografisch so eingeteilt, dass den Mannschaften die ganz weiten Fahrten weitestgehend erspart bleiben.

Niederrheinliga mit Mintard, Velbert und SGS Essen III

Der SV 1913 Walbeck ist in der vergangenen Saison aus der Niederrheinliga in die Regionalliga aufgestiegen, dafür spielt nun Absteiger FV Mönchengladbach in der Niederrheinliga. Genauso wie die beiden Aufsteiger Blau-Weiß Mintard und SG Kaarst. Zu den Favoriten gehören sicherlich die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach und der Vorjahresdritte, DJK Tusa 06 Düsseldorf. Auch die SSVg Velbert und die SGS Essen III spielen in der Niederrheinliga. Insgesamt spielen nur noch 14 statt wie bisher 15 Mannschaften in der Liga.

Nur noch in der Landesliga spielt die zweite Mannschaft des MSV Duisburg. Sie trifft in Gruppe 1 unter anderem auf Arminia Klosterhardt, Rhenania Bottrop und Rot-Weiß Oberhausen. Für diese Vereine stehen Fahrten bis an die niederländische Grenze zu Eintracht Emmerich an.

In Gruppe 2 sind dann die Sportfreunde Niederwenigern und die SpVgg. Steele 03/09 beheimatet. Für sie geht es ins Bergische und bis nach Uerdingen.

Die Fußballerinnen des SV Rhenania Bottrop treffen auch in der neuen Saison auf Spielerinnen des SV Adler Osterfeld. Die tragen nun aber das Trikot von Rot-Weiß Oberhausen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Viele Derbys in den Bezirksligagruppen

Die vier Bezirksligagruppen sind dann geografisch gut sortiert. So treffen in Gruppe drei sämtliche Vertreter aus Bottrop, Duisburg, Oberhausen und Essen aufeinander. Auch der SuS Niederbonsfeld spielt in dieser Gruppe.

In Gruppe 4 spielt unter anderem die SSVg Heiligenhaus gegen die Konkurrenz aus dem Bergischen – prominentester Name ist der Wuppertaler SV.

Die Gruppe für die Saison 2023/24 im Überblick

Niederrheinliga

CfR Links

DJK TUSA 06 Düsseldorf

TSV Urdenbach

SSVg Velbert 02

Borussia Mönchengladbach II.

FV Mönchengladbach

SG Kaarst

GSV 1910 Moers

SV Viktoria Winnekendonk

SV Heißen Mülheim

Borussia Bocholt

GW Lankern

DJK BW Mintard

SGS Essen III

Staffelleiterin: Stefanie Weide

Landesliga Gruppe 1

SV Budberg

SV Siegfried Materborn

VfR Warbeyen U23 II.

Eintracht Duisburg

MSV Duisburg II.

DJK Arminia Klosterhardt

Rhenania Bottrop

SC RW Oberhausen

SV Brünen

SV Rees

Eintracht Emmerich

GW Lankern II.

Borussia Bocholt II.

Staffelleiter: Stephan Kahse

Landesliga Gruppe 2

DSC 99

TSV Solingen

HSV Langenfeld

TSV Fortuna Wuppertal

Mettmann-Sport

SV Rosellen

SV Glehn

SC Viktoria Anrath

SC Bayer 05 Uerdingen

SC Union Nettetal

OSV Meerbusch

TG 04 Hilgen

SF Niederwenigern

SpVgg Steele 03/09

Staffelleiterin: Michaela Stiels

Bezirksliga Gruppe 1

SSV Rheintreu Lüttingen

DJK Twisteden

SV Walbeck II.

Alemannia Pfalzdorf

DJK Hommersum-Hassum

SV Union Wetten

DJK SF 97/30 Lowick

DJK Rhede

SV Spellen

SC TuB Mussum

Hemdener SV

SV Krechting

FC Olympia Bocholt

Staffelleiterin: Stefanie Weide

Bezirksliga Gruppe 2

SC Hardt

SpVg 05/07 Odenkirchen

FV Mönchengladbach II.

ASV Einigkeit Süchteln

SC Grimlinghausen

BV 1913 Wevelinghoven

DJK Rheinkraft Neuss

1. FC Grevenbroich-Süd 12/77

SV Hemmerden

SC St. Tönis 1911/20

TuRa Brüggen

TSV Kaldenkirchen

Linner SV

OSC 04 Rheinhausen

Staffelleiterin: Michaela Stiels

Bezirksliga Gruppe 3

SV Heißen II.

SuS 09 Dinslaken

SV Wanheim 1900

SV Gelb Weiß Hamborn 1930

SV Raadt

TS Rahm

SF Königshardt

SV Fortuna Bottrop

Rhenania Bottrop II.

SuS Niederbonsfeld

SpVgg Steele 03/09 II.

SV Leithe 19/65

TuS Essen-West 81

FC Kray

Staffelleiter: Stephan Kahse

Bezirksliga Gruppe 4

CfR Links II.

DJK TUSA 06 Düsseldorf II.

VfB 03 Hilden

SV Oberbilk

TSV Urdenbach II.

SV Solingen 08/10

SSVg 06 Haan

Tuspo Richrath

SSVg Heiligenhaus

Wuppertaler SV

SC Sonnborn 07

TSV Fortuna Wuppertal II.

TSV Union Wuppertal

SV Jägerhaus-Linde

Staffelleiterin: Stefanie Weide

