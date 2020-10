Mülheim. Zum zweiten Mal in Folge kassierte der PCF Mülheim in der Futsal-Regionalliga eine hohe Niederlage. Diesmal fiel sie aber letztlich zu hoch aus.

Nach dem 1:10 gegen die Futsal Panthers Köln hat der Mülheimer Primero Club in der Regionalliga die nächste klare Niederlage kassiert. Beim letztjährigen Westmeister MCH FC Bielefeld-Sennestadt setzte es ein 1:7 (0:3).

Aus Sicht der Mülheimer fiel die Niederlage am Ende aber zu hoch aus. „Die letzten drei Gegentore waren mehr als unnötig, weil wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben“, meinte Trainer Thomas Libera.

Mehr als das zwischenzeitliche 1:3 war nicht drin

Yassine Bentaleb hatte den PCF nach Vorlage von Tobias Mevissen nach der Pause auf 1:3 herangebracht. Anstatt den Rückstand weiter zu verkürzen, geriet der Aufsteiger am Ende aber erneut unter die Räder.

Allerdings zählen die Bielefelder nicht zu den Teams, gegen die das Mülheimer Team in dieser Saison seine Punkte holen muss. Sennestadt wurde in der vergangenen Saison Erster der Regionalliga-West und scheiterte erst in der Verlängerung am Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft.

Am Samstag geht es nach Schwerte

Am Samstag steht für den PCF ein weiteres schweres Auswärtsspiel bei Holzpfosten Schwerte an.

Derweil feierte die zweite PCF-Mannschaft in der Niederrheinliga ihren ersten Saisonsieg – 8:6 (2:2) bei FF Mönchengladbach 07. Fabian Eins (3), Manhal Ablahad (2), Shevan Rascho (2) und Adria Adell Costa hießen die Torschützen.

Eine Premiere feierte der SC Croatia Mülheim mit seinem ersten Futsal-Ligaspiel in der Landesliga. Es gab gleich einen 13:3 (8:1)-Erfolg über den PSV Duisburg. Damit darf sich der SC auch gleichzeitig erster Tabellenführer nennen.

