Füchsinnen verspielen Tabellenführung gegen Weißenfels

Das Spitzenspiel in der Floorball-Bundesliga beim UHC Sparkasse Weißenfels verloren die Damen der Dümptener Füchse mit 3:8 (1:2, 2:2, 0:4). Damit büßten sie ihre Tabellenführung ein. Das Match beim MFBC Leipzig/Grimma wurde kurzfristig verlegt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Dabei hatte die Auswärtspartie vor 130 Zuschauern in der Weißenfelser Stadthalle für die Mülheimerinnen so verheißungsvoll begonnen. Nationalspielerin Lena Best verwertete bereits nach neun Sekunde eine Vorlage von Sarah Hoymann zur 1:0-Führung. Dann waren aber die Gastgeberinnen drei Mal hintereinander zum 3:1 erfolgreich. Im zweiten Drittel erzielten Sarah Hoymann (2:3) und Lena Best (3:4) jeweils den Anschlusstreffer.

Vor dem letzten Drittel alles noch offen

Damit war vor den letzten 20 Minuten noch alles möglich. Das Spiel stand auf des Messers Schneide. Im letzten Abschnitt nutzten die Weißenfelserinnen aber ihre Torchancen konsequent aus. Sie schraubten den Endstand auf 8:3.

Für die Mülheimerinnen war es die erste Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit von dreimal 20 Minuten. In den letzten drei noch ausstehenden Bundesligaspielen gilt es nun, die gute Ausgangsposition für die Playoff-Runde um die deutsche Meisterschaft nicht zu verspielen. Konkurrent Leipzig/Grimma sitzt den Füchsinnen im Nacken.