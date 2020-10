Nach einem holperigen Saisonstart mit der Niederlage in der ersten deutschen Pokalrunde und der Schlappe im Zweitliga-Auftaktmatch haben Mülheims Floorballer endlich Grund zur Freude.

Die Dümptener Füchse besiegten die Lilienthaler Wölfe vor 75 Zuschauern — mehr Fans waren in der Sporthalle an der Holzstraße aufgrund der Corona-Vorschriften nicht zugelassen — mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Auch das Damenteam sollte sein erstes Saison-Heimspiel bestreiten.

Am Vorabend sagten die Gäste vom MFBC Leipzig/Grimma die Partie aber ab. Der frühere Leipziger Damentrainer Marcus Linke ist unerwartet verstorben, so dass sich die Spielerinnen nicht in der Lage sahen, die Reise ins Ruhrgebiet anzutreten. Die Partie wird demnächst neu angesetzt.

Füchse geraten nach acht Minuten in Rückstand

Zu den Herren: In der achten Minute mussten die Dümptener einen weiteren Rückschlag in dieser schwierigen Saison-Auftaktphase hinnehmen. André Heissenbüttel brachte den ehemaligen Erstligisten mit 1:0 in Führung. Die Füchse schüttelten sich und fanden über einen guten Kampfgeist schnell den Weg in diese Begegnung.

Jan Niklas Buckermann bediente kurz vor der ersten Drittelpause seinen Bruder Kevin, der den 1:1-Ausgleichstreffer erzielen konnte. Dann drehten die Dümptener den Spieß um. Jannik Weiß (22.), Tim Osterkamp (34.) und Fabian Hehn (46.) sorgten für eine 4:1-Führung. Zwar kamen die Gäste noch auf 2:4 heran (53.), aber der Sieg der Mülheimer geriet nicht mehr in Gefahr.

„Endlich für ein gutes Spiel belohnt“

Kapitän Kevin Buckermann meinte: „Endlich konnten wir uns für ein gutes Spiel belohnen. Dieser Sieg gegen einen starken Gegner war nach dem holperigen Saisonstart sehr wichtig. Nun wollen wir den Aufwind mit ins Training und die kommenden Spiele nehmen sowie eine Siegesserie starten.“

Am 24. Oktober sind die Dümptener Füchse dann zu Gast beim Tabellen-Schlusslicht Baltic Storms im schleswig-holsteinischen Gettorf.

