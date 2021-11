Fatihspor scheidet aus, Rot-Weiß entscheidet das Spiel spät

Mülheim. Fatihspor Mülheim zeigt sich in der ersten Hälfte gegen den TuS Mündelheim zu fehleranfällig. Rot-Weiß Mülheim setzte sich beim TV Voerde durch.

Mit einer 1:3-Niederlage (0:2 zur Pause) gegen den TuS Mündelheim musste Fatihspor Mülheim am Donnerstagabend das Ausscheiden im Kreispokal hinnehmen. „Es war ein verdienter Sieg für Mündelheim. Vielleicht war mehr drin, wenn wir etwas mehr Gas gegeben hätten. Aber sie haben schlauer gespielt“, so Fatihspors Trainer Mutlu Cömez.

Zwei Mal verloren die Mülheimer im eigenen Aufbauspiel den Ball, zwei Mal schlug Mündelheim, Tabellenachter der Kreisliga A, eiskalt zu. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte der Gast zunächst auf 3:0, ehe Fatihspor in der Schlussphase durch den eingewechselten Mazlum Aydin per Foulelfmeter noch zum 1:3-Ehrentreffer traf. „Es läuft bei uns noch nicht, aber es war für uns es ein gutes Vorbereitungsspiel für das Wochenende. Da spielen wir gegen den SV Heißen und dort liegt unser Fokus. Wir konnten heute mit Ahmed Belhadj und Burhan Weisal-Halo zwei neue Spieler bringen.

Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim 1:3 (0:2)

Fatihspor: Reiße, Akar (69. Weisal-Halo), Husein, Nasr (46. Aydin), Öztürk, Copur, Balli, Saral (46. Belhadj), Süer, Cakim, Des Tore: 0:1 (8.), 0:2 (20.), 0:3 (81.), 1:3 Aydin (85./Foulelfmeter)

Rot-Weiß braucht bis zur 86. Minute für das entscheidende Tor

Mit einem 2:0-Auswärtssieg (1:0 zur Pause) beim A-Ligisten TV Voerde hat sich Rot-Weiß Mülheim das Weiterkommen im Kreispokal gesichert. Abdul Malik Agirman brachte den Mülheimer Bezirksligisten in der 42. Minute in Front, nachdem er den Ball vom Torhüter der Hausherren in den Fuß gespielt bekommen hatte. Bis zur Entscheidung zugunsten von Rot-Weiß dauerte es bis in die 86. Minute. Dann traf Jamal Braida zum erlösenden 2:0.

TV Voerde - Rot-Weiß Mülheim 0:2 (0:1)

Rot-Weiß: Ibrahim, Christmann, E. Wandel (67. Braida), Tonski, Winkler (80. R. Wandel), Heise, Baffour, Nitsch (76. Ot), Schmidt (52. Hirtz), Agirman, Asamoah (67. Cinar).

Tore: 0:1 Agirman (42. Minute), 0:2 Braida (86.)

