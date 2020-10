Mülheim. Mit einem Testspiel gegen Schalke 04 bereitet sich Croatia Mülheim auf die erste Saison in der A-Jugend-Niederrheinliga vor. Lob von Ex-Profis.

Am Sonntag starten die A-Junioren des SC Croatia Mülheim in die Fußball-Niederrheinliga. Zuvor gab es aber noch ein hochkarätiges Testspiel.

Die Mülheimer trafen auf die U17-Bundesliga-Mannschaft des FC Schalke 04. „Wir haben sehr gut ausgesehen und hätten nicht verlieren müssen“, meinte Trainer Ayhan Kirlangic. Am Ende hätten selbst die Schalker Anhänger seiner Mannschaft applaudiert.

SC-Trainer Kirlangic: „Schalke war einfach cleverer“

„Hätten wir die Chancen besser genutzt, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Schalke war einfach cleverer“, so Kirlangic. Lob kam hinterher vom früheren Torschützenkönig Martin Max sowie Mülheims Ikone Willi Landgraf, die sich beide das Testspiel ansahen.

Am Mittwochabend wird der SC seine Form dann ein letztes Mal vor dem Ligastart unter Beweis stellen. Diesmal geht es gegen die U19 des MSV Duisburg.

Homberg ist der erste Gegner in der Niederrheinliga

Nach Duisburg geht es dann auch am Sonntag. Der SC ist zum Ligaauftakt zu Gast beim VfB Homberg. „Wir wollen früh genug die Liga klarmachen und müssen deswegen die nötigen Punkte von Anfang an holen“, sagt der Coach.

Die Niederrheinliga wird in diesem Jahr in zwei Gruppen ausgespielt. Um direkt drin zu bleiben, müsste der SC einen der ersten vier Plätze belegen. Die Teams auf den Rängen fünf bis acht bestreiten am Saisonende die Relegation.

Innenverteidiger fällt lange aus

Ayhan Kirlangic freut sich auf viele Duelle in der Nachbarschaft. Getrübt wird die Freude nur durch die längere Verletzung von Innenverteidiger Steve Homba Kagnassim. „Es fällt zwar nicht ganz leicht, aber wir können ihn ersetzen“, bleibt Kirlangic optimistisch.

