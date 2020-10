Ex-Speldorfer Semih Zorlu verstärkt den Mülheimer FC 97

Vier Punkte aus vier Spielen sind für einen Aufsteiger keine Schande. Doch für den Mülheimer FC 97 wäre mehr drin gewesen – vor allem angesichts von drei Heimspielen. Nun ist der Neuling auswärts gefordert. Vielleicht sogar mit einem Neuzugang.

„Aus den drei Heimspielen hätten wir uns natürlich wenigstens sechs Punkte gewünscht“, hadert Trainer Hakan Katircioglu. Doch der Coach gibt sich auch gleich kämpferisch. „Was wir zu Hause nicht holen konnten, müssen wir jetzt auswärts nachholen“, sagt der Coach vor dem Duell beim SV Burgaltendorf am Sonntag (15 Uhr, An der Windmühle).

Trainer sucht die Fehler bei seiner eigenen Mannschaft

Dass seine Mannschaft die Punkte liegen gelassen hat, habe in erster Linie an den eigenen Fehlern gelegen. Das wurde in dieser Woche in einzelnen Gesprächen und in großer Runde thematisiert. „Wir sind in einer Lernphase, aber die Fehler müssen wir jetzt abstellen“, fordert Katircioglu.

Der MFC müsse sich wieder auf die eigenen Stärken besinnen, die Räume eng machen und früh pressen. „Wir wollen ja das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern“, sagt der Coach. Katircioglu weiter: „Wir können nicht abwarten, viele meiner Spieler sind zu ungeduldig.“

Burak Demirdere könnte sein Debüt feiern

Burak Demirdere (re.) könnte am Sonntag sein Ligadebüt für den Mülheimer FC 97 feiern. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Viele Wechsel wird es am Sonntag bei den Styrumern nicht geben. Anil Yildirim fällt mit einem Muskelfaserriss länger aus. Tekin Mang ist krank. Dafür rückt eventuell Burak Demirdere erstmals ins Team.

Neben Mang und Demirdere könnte bald noch ein weiterer Ex-Speldorfer beim MFC debütieren. Innenverteidiger Semih Zorlu trainiert seit geraumer Zeit beim Landesligisten mit. Ob er schon am Sonntag spielberechtigt sein wird, ist allerdings noch unklar. Mete Kaan Yaris sitzt am Sonntag das letzte von seinen vier Spielen Sperre ab, die er sich beim Auftaktspiel gegen den SV Wermelskirchen eingehandelt hatte. Mit ihm und Zorlu wäre der MFC in der Innenverteidigung wieder deutlich besser aufgestellt.

