Erster Saisonsieg für RW Mülheim mit Tor von der Mittellinie

Mülheim. Rot-Weiss Mülheim kann doch noch gewinnen! Im siebten Anlauf gelang dem Fußball-Bezirksligisten der erste Saisonerfolg.

„Endlich mal wieder ein schöner Sonntag“, atmete Kim Rolinger erleichtert auf. Im siebten Anlauf war dem Fußball-Bezirksligisten Rot-Weiss Mülheim der ersehnte erste Saisonsieg gelungen. Mit 3:0 (1:0) bezwangen die Eppingofer den Duisburger FV 08.

„Es wurde Zeit“, meinte der Coach nach einem Spiel, in dem er endlich das sah, was er sich schon in den ersten sechs Partien gewünscht hatte: „Wir haben als Team verteidigt, jeder hat für den anderen gekämpft.“

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Sport

Außerdem sei zu spüren gewesen, dass durch die zurückgekehrten Spieler gleich wieder mehr Qualität auf dem Platz stand. Fabian Nitsch zum Beispiel bereitete das 1:0 durch Steven Tonski mustergültig vor.

„Das war schon im Training unter der Woche zu spüren, dass sich jetzt alle wieder mehr reinhängen, weil sie sich nicht mehr sicher sein können“, sagte der RWM-Coach.

Arif Ot gelingt am Ende das Tor des Tages

Bis in die Schlussphase hinein musste seine Elf den Vorsprung verteidigen. „Duisburg 08 hat schon Druck gemacht und wir haben auch noch zu viele Standards zugelassen“, meinte Rolinger nach dem Spiel.

Mit dem 2:0 durch den eingewechselten Sebastian van Ryn war das Spiel entschieden. Und wenn es einmal läuft, traut man sich auch schonmal etwas Verrücktes: In der Nachspielzeit schoss Arif Ot den Ball von der Mittellinie über den zu weit aufgerückten DFV-Schlussmann Adil Kelleci zum 3:0 ins Tor. „Das war aber kein Zufall, das hat er in der Vorbereitung auch schon gemacht, das hat der technisch drauf“, jubelte Kim Rolinger über dieses Traumtor.

Rot-Weiss Mülheim muss den Erfolg nun bestätigen

Für die Rot-Weissen gilt es nun, diesen Aufwärtstrend zu bestätigen. „Wir müssen hart arbeiten, dann kann es so weiter gehen. Eine solche Leistung müssen wir jetzt jede Woche abrufen, sonst reicht es in der Liga nicht. Das haben wir in den ersten Spielen gesehen“, so Rolinger.

Am kommenden Sonntag geht es für seine Mannschaft zum Tabellenzweiten nach Vogelheim, dann kommt der TuSpo Saarn zum Lokalduell nach Eppinghofen.

Namen & Zahlen zum Premierensieg von Rot-Weiss Mülheim

Tore: 1:0 Tonski (45.), 2:0 van Ryn (85.), 3:0 Ot (90.+2)

RWM: Nevian – Agirman (71. R. Wandel), Asamoah, Beeke, Christmann, Winkler – Baffour, Bartholomäus, Hirtz (35. Braida), Nitsch (66. Ot) – Tonski (81. van Ryn)

Weitere Artikel aus dem Mülheimer Lokalsport lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim