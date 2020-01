Elian Mazkour überragt bei Schützenfesten der HTCU-Jugend

Ihren Torhunger stillten die A-Jugendlichen des HTC Uhlenhorst in der Hallenhockey-Regionalliga. In der Sporthalle an der Lehnerstraße feierten sie gleich zweimal ein Schützenfest. Die Partie gegen Schwarz-Weiß Köln entschieden sie mit 12:0 für sich, das Duell gegen den RTHC Leverkusen endete sogar mit 13:0.

Elian Mazkour war mit zehn Treffern der überragende Spieler im Vergleich mit den Kölnern. Außerdem waren Jonas Seidemann und Quentin Halfmann erfolgreich. Beim 13:0 über Leverkusen trafen Elian Mazkour (7), Jonas Seidemann (3), Quentin Halfmann, Ben Schirrmacher und Nick Werner (je 1).

Letzter Spieltag vor der West-Endrunde

„Unsere Mannschaft hat das sehr gut gemacht, auch wenn die Gegner nicht besonders gut waren“, sagte HTCU-Sprecher Arndt Herzbruch. Am Samstag fahren die Uhlen zum letzten Spieltag vor der West-Endrunde nach Köln-Marienburg.

Tabellenzweiter in der Regionalliga sind die HTCU-B-Jugendlichen. In Mönchengladbach besiegten sie den Gladbacher HTC mit 9:0, kassierten dann aber eine 1:2-Niederlage gegen den DSD Düsseldorf. Am Spieltag in der Halle Lehnerstraße lief es wieder besser: 7:1 gegen den RTHC Leverkusen und 6:4 gegen Blau-Weiß Köln. Die Tore in den vier Partien verteilten sich auf Alec von Schwerin (10), Jannik Enaux (3), Philipp Noertersheuser (3), Paul Bosserhoff (2), Tim Basfeld (2), Tim Söller, Henri Unger und Michel Kammann.

Bittere Niederlage für die Uhlenhorster A-Knaben

Die Knaben A mussten in Düsseldorf eine bittere 1:7-Niederlage gegen den Düsseldorfer HC hinnehmen. Das Ehrentor erzielte Robin Weber. Dann drehten die jungen Uhlen den Spieß um und bezwangen Blau-Weiß Köln mit 7:1. Robin Weber (2), Willi Sanda (2), Niklas Noertersheuser, Max Stahmann und Pepe Steinau trafen.