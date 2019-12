Dümptener Füchse verlieren Verfolgerduell um Playoff-Plätze

Der Leistungsknick der Dümptener Füchse im zweiten Drittel war ausschlaggebend für die Niederlage im Floorball-Zweitligaspiel gegen den TV Eiche Horn Bremen. Die Mülheimer verloren das Verfolgerduell mit 6:9. Damit haben sie im Kampf um einen Playoff-Platz nicht mehr ganz so gute Karten wie zuvor.

Vor 110 Zuschauern in der Sporthalle an der Holzstraße brachte Markus Jendrike die Gastgeber mit 1:0 in Führung (15.). Kurz nach Beginn des zweiten Abschnittes traf Jendrike erneut. Doch dann waren die Gäste gleich sechsmal in Serie erfolgreich, ehe Jan Niklas Buckermann das Tor zum 3:6 erzielte. Im letzten Drittel sorgten Jan Niklas Buckermann, Christopher Rustemeier und Tim Osterkamp für drei weitere Dümptener Treffer. Aber auch die Bremer jubelten noch dreimal — Endstand somit 6:9.

„Hätten 4:0 führen können“

„Wir sind gut in dieses wichtige Spiel gekommen und waren zunächst das bessere Team. Hinten haben wir kaum eine Bremer Chance zugelassen. In der Offensive lief der Ball gut, manchmal aber auch etwas zu langsam. Statt mit 1:0 hätten wir nach dem ersten Drittel auch mit 4:0 führen können“, sagte Kevin Buckermann. Der Füchse-Kapitän weiter: „Der zweite Abschnitt war dann spielentscheidend. Leider haben wir die Gegentreffer in wenigen Minuten kassiert. Diesem Rückstand sind wir dann bis zum Ende hinterher gelaufen. Die Chancen waren da, aber auch das Überzahlspiel war dieses Mal nicht zwingend genug.“

Die Spitzenmannschaften in der Nord/West-Gruppe der 2. Bundesliga haben nun alle fünf Saisonspiele bestritten. In der Tabelle führt das verlustpunktfreie Aufgebot von Blau-Weiß Schenefeld vor dem TV Eiche Horn Bremen (zwölf Zähler) und den Dümptener Füchsen (neun). In diesem Jahr stehen für die Mülheimer noch zwei Auswärtsduelle auf dem Programm. Am kommenden Sonntag sind sie bei den Hannover Mustangs zu Gast (15 Uhr, Sporthalle der Leibnizschule), am 15. Dezember bei Tollwut Ebersgöns (14 Uhr, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns).

Kevin Buckermann: „Jetzt müssen wir den Blick nach vorne richten und unseren Job in den nächsten beiden Spielen gut erledigen. Mit Blick auf die Tabelle ist klar, dass uns jetzt nur noch Siege weiterhelfen.“

Füchse: Reimer; J. Kempkes, J. Buckermann, Kaps, Fröhlich, K. Buckermann, Kürbis, Grün, Osterkamp, T. Kempkes, Jendrike, Braun, Höcker, Hobje, Hehn, Skalix, Rustemeier