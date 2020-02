Dümptener Füchse treffen auf den Favoritenschreck

Tabellendritter gegen Schlusslicht – klingt nach einer klaren Rollenverteilung, doch Nachlässigkeiten dürfen sich die Floorballerinnen der Dümptener Füchse im Bundesligaspiel gegen die Red Devils Wernigerode nicht leisten.

Der Gegner hatte kürzlich für eine faustdicke Überraschung sorgen können. Die Partie beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr in der Broicher Sporthalle an der Holzstraße.

Wernigerode hat den Tabellenletzten geschlagen

Der Tabellenletzte hat am 11. Januar das Kunststück geschafft, den aktuellen Spitzenreiter UHC Sparkasse Weißenfels mit 7:5 zu bezwingen. Die Mülheimerinnen sind also gewarnt. „Wir müssen uns auf ein spannendes Spiel gefasst machen. Nach den zuletzt nicht ganz so guten Resultaten wäre es für uns wichtig, die drei Punkte zu erobern. Die Devils haben einen Doppelspieltag, sind also bereits am Samstag im Einsatz. Dadurch könnten wir vielleicht konditionelle Vorteile haben“, sagt Füchse-Kapitänin Lena Best.

Trainer Kevin Buckermann sagt: „Die erste Reihe von Wernigerode ist mit vier U19-Nationalspielerinnen sehr spielstark. Da werden wir in der Defensive gefordert sein. Die Trainingseinheiten laufen zurzeit gut. Jetzt müssen wir auch in den Spielen wieder zu unserer Topform finden.“