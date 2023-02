Dümptener Füchse spielen um den Bundesliga-Aufstieg

Mülheim. Die Floorball-Herren der Dümptener Füchse haben das Play-off-Ticket zur ersten Liga sicher. Welches Ziel die Mülheimer Damen vor Augen haben.

Sieg im Verfolgerduell! Nicht nur die Bundesliga-Damen der Dümptener Füchse reiten derzeit auf einer Erfolgswelle, sondern auch das Herrenteam, das in der 2. Bundesliga nach dem 5:3-Erfolg im Verfolgerduell über den TV Eiche Horn Bremen von keinem Konkurrenten mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden kann. Damit haben die Mülheimer die Playoff-Runde erreicht und nun sogar die Möglichkeit, in wenigen Wochen in die Erste Liga aufzusteigen.

100 Zuschauer sahen in der Sporthalle an der Holzstraße ein spannendes Match, in dem die Gastgeber den deutlich besseren Start hinlegten. Jens Kürbis brachte die Füchse in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel erhöhten Fabian Hehn (2) und Tim Osterkamp auf 4:0. Alles lief auf einen deutlichen Heimsieg hinaus.

Dümptener Füchse lassen Bremen noch einmal herankommen

Im letzten Drittel schafften die Bremer aber innerhalb von knapp zehn Minuten den Anschluss zum 3:4 durch die Treffer von Denis Komarov, Etienne-Paul Hoffmann und Thilo Jablonski. Das entscheidende Tor zum 5:3-Endstand erzielte dann Nachwuchsspieler Niklas Skalix.

„Das war für uns ein ganz wichtiger Sieg, weil wir nun schon vorzeitig für die Playoff-Runde qualifiziert sind. Spielerisch war das in den ersten beiden Dritteln eine gute Leistung. Wir waren stark in der Offensive und haben hinten nichts zugelassen“, sagte Kevin Buckermann nach dem Verfolgerduell. Der Kapitän weiter: „Im letzten Abschnitt haben wir anfangs in der Abwehr nicht mehr so konzentriert gespielt. Dadurch wurde es noch einmal unnötigerweise spannend.“

Weiter geht es am Samstag, 11. März (16.30 Uhr, Holzstraße). Dann treffen auf den MTV Mittelnkirchen aus Niedersachsen.

Mülheimer Frauenmannschaft will Pokalsieger werden

Die Dümptener Damen haben das Ticket für die deutsche Endrunde bereits in der Tasche. Da fällt die 3:4-Niederlage nach Verlängerung im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten MFBC Leipzig/Grimma nicht ins Gewicht. Lea Hübel, Jana Baccus und Theresa Beppler-Alt trafen für die Gastgeberinnen.

Am Wochenende steht der erste Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Die Siegerinnen im deutschen Pokalwettbewerb werden in einem „Final4“-Turnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle gekürt. Die Füchsinnen treffen im Halbfinale (Sa., 13 Uhr) auf den UHC Weißenfels. Im Finale (So., 12.30 Uhr) würde der Sieger der Partie MFBC Leipzig/Grimma gegen ETV Hamburg warten. Trainer Kevin Buckermann: „Wir wollen zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte Pokalsieger werden.“

