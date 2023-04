Dümptener Füchse: Das Tor zum Finale steht weit offen

Mülheim. Die Dümptener Füchsinnen haben den nächsten Schritt in Richtung Double gemacht. Trotzdem muss im Rückspiel gegen Hamburg etwas besser laufen.

In eine hervorragende Ausgangsposition haben sich die Floorballerinnen der Dümptener Füchse gebracht. Sie gewannen das Auswärtsspiel gegen den ETV Hamburg mit 3:2 und damit das erste von drei möglichen Halbfinal-Playoffspielen.

Die Mission der erfolgreichen Titelverteidigung geht also unvermindert weiter.

Dümptener Füchse: Hamburg bestraft die Fehler sofort

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und hatten Hamburg über weite Strecken gut unter Kontrolle. Allerdings haben wir es verpasst, ein paar Tore mehr zu erzielen. Dadurch blieb es die ganze Zeit eng“, sagte Lena Best, Kapitänin der Dümptener Füchse, die vor wenigen Wochen auch das deutsche Pokalfinale gegen die Hamburgerinnen gewinnen konnten.

Nun peilen die Mülheimerinnen das Double an. In Hamburg konnten Winona Jürgens und Laura Göbel die Gäste zweimal in Führung bringen. Ina Jensen und Randi Kleerbaum glichen aber jeweils für die „Lady PiranHHas“ aus. Knapp fünf Minuten vor dem Ende erzielte Winona Jürgens dann den entscheidenden Treffer zum 3:2-Auswärtserfolg. Vorbereiterin bei allen Mülheimer Toren war Lena Best.

Die Dümptener Kapitänin meinte nach dem Schlusspfiff: „Zwei leichte Fehler hatten jeweils den Hamburger Ausgleichstreffer zur Folge. Es war gut, dass wir stets unmittelbar danach die Antwort parat hatten und der Gegner nie in Führung gehen konnte.“

Dümpten hätte im Entscheidungsspiel den Heimvorteil

Am Samstag können die Mülheimerinnen den Einzug ins Endspiel der deutschen Meisterschaft perfekt machen. Die Partie gegen die Hamburgerinnen beginnt um 15.30 Uhr in der Sporthalle an der Holzstraße. Falls die Gäste das Spiel gewinnen sollten, würde die Entscheidung in dieser Playoffserie am Sonntag fallen – ebenfalls ab 15.30 Uhr in der Broicher Sporthalle.

„Wir werden alles dafür tun, bereits am Samstag den Einzug ins Finale perfekt zu machen. Dafür müssen wir aber unsere Tormöglichkeiten besser nutzen und weniger Fehler in der Verteidigung machen“, meint Lena Best, die selbstbewusst ergänzt: „Mit dem Sieg im ersten Match ist der mentale Vorteil erst einmal auf unserer Seite. Zur Not gehen wir halt über die volle Distanz und setzen uns am Sonntag durch.“

Mit leichten Verletzungen plagen sich Jana Bornemann und Dimitra Schöpp herum. Trainer Kevin Buckermann hofft aber, dass alle Spielerinnen aus dem Dümptener Kader am Wochenende einsatzbereit sein werden.

