Der erste Heimauftritt in dieser Bundesligasaison ist für die Floorball-Damen der Dümptener Füchse direkt eine ganz knackige Aufgabe. Zu Gast ist der MFBC Leipzig/Grimma. Beide Teams zählen zu den drei deutschen Top-Mannschaften. Die mit Spannung erwartete Begegnung wird am Samstag um 13.30 Uhr in der Halle an der Holzstraße in Broich angepfiffen. Anschließend absolvieren die Dümptener Herren ein Zweitligamatch.

Sowohl die Mülheimerinnen als auch der Gegner aus dem Osten Deutschlands sind noch ungeschlagen. „Grimma hat bislang einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen. In der Verteidigung standen sie kompakt, vorne glänzten sie durch ein sehr gutes Zusammenspiel. Wir wollen das Spieltempo mit drei Reihen hochhalten und müssen im Vergleich zu den bisherigen Spielen noch gefährlicher im Angriff sein. In einem solchen Topspiel benötigen wir eine sehr gute Chancenverwertung, um das Match gewinnen zu können. Wir haben bislang unsere Hausaufgaben gemacht. Nun geht es um die Tabellenführung“, sagt Trainer Kevin Buckermann. Der Coach muss auf Lea Hübel und Anne Scheunemann verzichten.

Gegner der Herren ist nur auf dem Papier ein Aufsteiger

Die Dümptener Herren erwarten am Samstag um 17 Uhr die Lilienthaler Wölfe zum Zweitliga-Kräftemessen. Bei den Männern ist Kevin Buckermann als Kapitän selbst auf dem Feld gefragt.

Er sagt: „Lilienthal ist auf dem Papier nur ein Neuling. Aber die Mannschaft hat in der vergangenen Saison nur in der Regionalliga gespielt, weil sie sich aufgrund von vielen Abgängen aus der 1. Bundesliga zurückgezogen hatte. In der vorletzten Saison haben die Lilienthaler noch den deutschen Pokalwettbewerb gewonnen.“

Die Füchse spielen ohne die verletzten Niklas Skalix, Vincent Fröhlich, Georg Zentgraf und Helmut Hobje.

