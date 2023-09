Drei Windfeder-Ecken: Uhlenhorst schlägt Aufsteiger Gladbach

Mülheim. HTC Uhlenhorst schlägt den Aufsteiger durch drei Standardsituationen – Trainer freut sich über die Rückkehr der vier EM-Fahrer.

Saisonauftakt geglückt. Die Herren des HTC Uhlenhorst haben beim Bundesliga-Aufsteiger Gladbacher HTC mit 3:1 (1:1) gewonnen.

Matchwinner bei den Mülheimern war Kapitän Lukas Windfeder, der drei Strafecken zum unter dem Strich verdienten Auswärtssieg verwandelte.

Gladbacher HTC trifft früh – Uhlenhorst danach sicherer

Wie von Trainer Thilo Stralkowski erwartet trafen die Uhlenhorster auf einen couragierten Gegner, der im ersten Bundesligaspiel seit dem Abstieg im Sommer 2014 die Aufstiegs-Euphorie mitnahm und darauf setzte, Nadelstiche zu setzen. Nach sechs Minuten gelang das in Perfektion. Eine Flanke konnten die Uhlenhorster nicht verhindern, Jonas Röder brachte den Außenseiter in Führung.

„Das haben wir schlecht verteidigt“, so Stralkowski, der mit zunehmender Spieldauer aber eine immer besser werdende Uhlenhorster Mannschaft sah und nach der Pause auch mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft einverstanden war.

Lukuas Windfeder war es dann, der nach 20 Minuten per Ecke ausglich und im zweiten Drittel (42.) sowie in der Schlussminute für den Sieg sorgte. Weitere große Chancen vergaben Henrik Mertgens und Timm Herzbruch, der mit einem Schuss nur den Pfosten traf. „Gladbach stand sehr tief, wir haben viele Chancen herausgespielt. Dass wir die nicht vom Hof schießen war klar“, so Stralkowski mit Blick darauf, dass er den kompletten Kader nur für einen kurzen Teil der Vorbereitung zur Verfügung hatte und dass der GHTC eben von der Euphorie getragen wurde und die Extra-Meter machte.

Uhlenhorst trifft nun auf zwei Mannheimer Mannschaften

Wie die Tore letztlich gefallen sind, war dem Übungsleiter dann auch egal. Wichtig waren ihm die drei Punkte, mit denen im Gepäck die Mülheimer am kommenden Wochenende erst auf den Mannheimer HC und dann den TSV Mannheim treffen.

Zu Kräften soll dann auch Malte Hellwig wieder gekommen sein, der nach der Zahn-OP ein paar Kilo verloren hat und in Gladbach mehrmals für wenigen Minuten auf dem Platz stand „Umso schöner, dass er schon wieder ein paar Minuten spielen konnt“, freute sich Stralkowski. Neben Hellwig waren auch die drei weiteren EM-Fahrer Lukas Windfeder, Timm Herzbruch und Moritz Ludwig mit dabei. Trotz des mental anstrengenden Sommers „haben sie einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, so Stralkowski.

So haben sie gespielt

Gladbacher HTC – HTC Uhlenhorst

Tore: 1:0 Röder (6.), 1:1, 1:2, 1:3 Windfeder (20. E., 42. E., 60. E.)

HTCU: Damberger, Belzer – Holthaus, Windfeder, Meyer, H. Mertgens, Herzbruch, Enaux, Duckscheer, L. Mertgens, Sanda, Seidemann, Godau, Werner, Ludwig, Kammann, Hellwig, Stahmann.

Schiedsrichter: Hinsken – Göntgen

