DJK VfR Saarn verliert sich in Solingen im Klein-Klein

Solingen. Rückschlag für die Verbandsliga-Handballer der DJK VfR Saarn. Quass-Sieben macht zu viele Fehler und unterliegt beim TSV Aufderhöhe mit 28:33.

Die Verbandsliga-Handballer der DJK VfR Saarn konnten beim TSV Aufderhöhe nicht an ihre guten Leistungen aus den Vorwochen anknüpfen. Sie unterlagen in Solingen mit 33:28.„Ich bin ein bisschen enttäuscht, da wäre mehr drin gewesen“, erklärte VfR-Trainer Carsten Quass.

Denn die erste Halbzeit war größtenteils sehr ausgeglichen. Nach knapp 20 Minuten stand es 9:9. Dann aber ließen die Saarner den Gastgeber erstmals mit drei Toren wegziehen (13:10), weil sie in der Abwehr immer wieder nicht kompakt genug standen. „Dabei hatten wir uns das eigentlich vorgenommen, weil wir wussten, dass da viel im Eins-gegen-eins passiert“, ärgerte sich Quass. Bis zum Pausenpfiff hatte der VfR dann aber durch einen Doppelpack von Yannick Kamp wieder den Rückstand verkürzt (16:15). Der Rückraumspieler war am Ende mit acht Treffern bester Saarner Werfer.

Saarn kann knappe Führung nicht behaupten

Nach dem Seitenwechsel standen die Mülheimer dann etwas besser in der Abwehr, konnten in dieser Phase in fremder Halle sogar zeitweise die Führung übernehmen (19:17 und 20:18). Allerdings war dies nicht von langer Dauer, denn auch in der Offensive offenbarten die Gäste Schwächen. Sie verloren sich zu sehr „im Klein-Klein“ und erspielten sich nur wenige klare Torchancen. Auch die Torausbeute ließ zu wünschen übrig.

Hinzu kam, dass die Saarner in der Schlussviertelstunde immer wieder in Unterzahl auf dem Platz standen. „Wir haben heute einige – teilweise auch dumme – Zweiminutenstrafen gekriegt“, war Quass unzufrieden. Am Ende lag Aufderhöhe mit fünf Toren vorne (33:28), für Quass auch verdient: „Bei uns hat es heute nie so 100 Prozentig zusammengepasst“, sagte der Coach.

Angefangen bei der Stimmung, die in den letzten beiden Spielen ganz anders gewesen sei. „Wir waren ja eigentlich gut drauf, wollten diesen Schwung mitnehmen“, so der Trainer. Nun will der VfR Saarn gegen die DJK Unitas Haan zurück in die Spur finden. Die Partie wurde vorverlegt und findet bereits am Freitagabend um 20.15 Uhr in der Sporthalle Holzstraße statt.

TSV Aufderhöhe – DJK VfR Saarn 33:28 (16:15)

VfR: Wortberg, Klausing – Krusenbaum (1), Cordes, Kilgast (2), M. Neukirch (3), Graf (2), Linssen (6), Kaiser, T. Neukirch (4/2), Rotthäuser, Butenberg, Maue, Minten (2), Kamp (8).

