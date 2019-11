Der Spitzenreiter in der Handball-Landesliga, die DJK Styrum 06, trifft am Samstag auf den MTV Rheinwacht Dinslaken II und damit auch auf Ex-Trainer Jörg Schwarz. Schwarz hatte die Dinslakener Reserve nach der Trennung von der DJK zur neuen Saison übernommen.

Er steht mit seinem neuen Team nach drei Niederlagen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. „Für die Mannschaft ist es natürlich ein besonderes Spiel, das wir umso mehr gewinnen wollen“, sagt DJK-Trainer Bernd Reimers.

Die Partie wird um 20 Uhr in Dinslaken angepfiffen. Für den Styrumer Trainer Reimers sind die Hausherren ein junges Team, die einen guten, schnellen Ball spielen. Dass man den MTV deswegen nicht unterschätzen möchte, sieht man wohl auch daran, dass die „06er“ in dieser Woche extra zwei Trainingseinheiten in fremder Halle absolviert haben, wo die Benutzung von Haftmitteln nicht untersagt ist.

Gasttraining bei der HSG Mülheim

„Wir gehen davon aus, dass in Dinslaken geharzt wird und wir haben jetzt schon längere Zeit keins mehr benutzt“, erklärt Reimers. In der heimischen Von-der-Tann-Straße sowieso nicht, aber auch die letzten Auswärtsspiele seien „harzfrei“ gewesen. So gab es für die Styrumer ein Testspiel gegen Altendorf sowie ein Gasttraining bei der HSG Mülheim. „An die HSG geht an dieser Stelle nochmal ein großer Dank. Ich finde es super, wenn man sich innerhalb Mülheims gegenseitig so unterstützt“, sagt Reimers.

Personell haben die Styrumer keine großen Sorgen, auch wenn einige Spieler mit kleineren Verletzungen angeschlagen sind. Hinter Dominik Potrafki und Raphael Jantze steht noch ein Fragezeichen. Definitiv ausfallen wird Robin Milhorst.