DJK Styrum 06 kann im Spitzenspiel weiter davonziehen

Landesligaspitzenreiter DJK Styrum 06 tritt am Samstagabend beim Verfolger TV Issum an. Das Spiel wird um 18.45 Uhr angepfiffen. Die Styrumer haben aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Turnverein und könnten mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Verbandsliga-Aufstieg machen.

Styrums Trainer Stephan Schmidt sieht sich jedenfalls für die vorentscheidende Partie gut aufgestellt. „Wir haben gute Chancen in Issum, weil wir mit einem guten Kader antreten können“, sagt er.

Marvin Siemes kehrt in den Kader zurück

Markus Burczyk wird dabei allerdings mit einer Oberschenkelverletzung ausfallen. „Wir wissen noch nicht genau, was es ist, vielleicht ein Muskelfaserriss“, so Schmidt. In jedem Fall soll sich der Rückraumspieler nun erstmal 14 Tage schonen. Dafür ist aber Marvin Siemes nach längerer Auszeit wieder genesen und hat die Woche voll trainieren können. Zudem ist auch Kreisläufer Robin Milhorst wieder in den Kader zurückgekehrt.

Im Hinspiel jedenfalls konnten die Issumer den „06ern“ nur wenig Probleme bereiten. Die Styrumer gewannen damals mit 32:22 mehr als deutlich. So deutlich muss es für Trainer Schmidt nicht unbedingt wieder werden. Er hoffe aber auf ein gutes, schnelles Spiel seiner Mannschaft. „Es gab im Hinspiel zwei, drei Kleinigkeiten, mit denen wir Schwierigkeiten hatten“, so Schmidt. Aber darauf habe man sich gut vorbereitet.

Issum gab zuletzt einen Punkt ab

Zudem dürfte der 37:22-Kantersieg der DJK in der Vorwoche gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade den Mülheimern weiteren Auftrieb geben. Die Issumer präsentierten sich dagegen zuletzt alles andere als souverän. Sie gaben gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken II einen Punkt ab (29:29), gewannen gegen den Turnerbund Oberhausen nur knapp (24:23) und brannten gegen den SV Schermbeck mit 17:15 auch nicht gerade ein Offensivfeuerwerk ab. Dementsprechend wollen die Styrumer auch mit breiter Brust beim Tabellenzweiten antreten.

Denn: „Wir haben die nötigen Mittel, um in Issum erfolgreich zu sein“, sagt der Coach. Respekt für die Gastgeber sei zwar angebracht, aber eben keine Angst.

Schmidt: „Wollen bis Mai Tabellenführer bleiben“

„Wir sind der Tabellenführer und wir wollen es auch bis Mai bleiben“, sagt Trainer Schmidt. Wenn die Styrumer gewinnen, haben sie sich jedenfalls „ein richtig gutes Polster“ erarbeitet. Dann wären es acht Punkte vor dem TV Issum.

Zusätzliche Schützenhilfe könnte an dem Wochenende vom SV Straelen kommen, der den Tabellendritten TV Vorst II empfängt. Wobei es für Schmidt unklar ist, ob die Vorster überhaupt nach oben wollen. Mit der Konstellation an der Tabellenspitze war vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen.

Styrum plant schon die neue Saison

So galt etwa auch der MTV Rheinwacht Dinslaken II als einer der Aufstiegskandidaten. Aber die Dinslakener, zu denen Ex-Styrum-Coach Jörg Schwarz vor der Saison gewechselt war, konnten die Erwartungen bisweilen nicht erfüllen. Sie stehen nur auf Platz sieben der Tabelle.

Aufgrund der guten Ausgangslage befassen sich die Styrumer Verantwortlichen nun auch verstärkt mit der neuen Saison. „Da sieht es sehr gut aus. Wir haben bislang noch keine Absage für die neue Saison“, sagt Schmidt. Auch an neuen Spielern sei man bereits dran, verrät er.