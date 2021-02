Kanu DJK Ruhrwacht Mülheims Kanuschule bietet ab Mai elf Kurse an

Mülheim Die DJK Ruhrwacht Mülheim hat die Online-Buchung für zahlreiche Kurse im Sommer freigeschaltet. Das Programm ist wieder prall gefüllt.

Die DJK Ruhrwacht Mülheim bietet durch seine Kanuschule auch in diesem Jahr wieder interessante Kurse für den Einstieg in die Outdoorsportart Kanu an. Vorausgesetzt die Corona-Schutzverordnungen lassen betreute Schulungen zu, starten ab Mai 2021 insgesamt 11 Kurse.

Im Drachenbootsport besteht für Erwachsene und im Kanurennsport für Kinder die Teilnahme an einem wöchentlichen Schnuppertraining.

Die Kanuschule der DJK Ruhrwacht stellt durch eine hohe Qualität in der Ausbildung und durch eine verlässliche Betreuung sicher, dass jeder herausfinden kann, welche Kanusportdisziplin ihm besonders liegt.

DJK Ruhrwacht Mülheim bietet Kursanmeldung nun auch online an

Neu in der Kanuschule ist die Möglichkeit einer Kursanmeldung und Kontaktaufnahme mit der DJK Kanuschule über ein onlineTool.

Unter dem Link https://djk-kanuschule.jimdosite.com/ können sich am Wassersport interessierte Erwachsene ein Bild über die angebotenen Kurse im Kanuwandersport, Stand-Up Paddling und Outrigger machen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Beim Kanuwandersport kommen nicht nur die jüngeren Sportler zum Zuge. Diese Variante des Kanusports kann in jedem Alter schnell erlernt und betrieben werden.

Wer gerne im Team seinen Outdoorsport betreiben möchte, ist gerne zu einer unverbindlichen kostenlosen Teilnahme beim Drachenboottraining eingeladen. Ab Mai 2021 starten die Drachenbootfahrer jeden Mittwoch ab 18 Uhr im Mannschaftsboot und führen Einstiegskurse durch.

Schnupperkurse im Kanupolo im Juni und im Juli

Für Kinder und Jugendliche besteht im Juni und Juli die Möglichkeit der Teilnahme an Schnupperkursen in der Mannschaftssportart Kanupolo. Ab Mai können sich interessierte Kinder in der olympischen Sportart Kanurennsport ausprobieren und jeden Montag nach vorheriger Anmeldung zu einem Schnuppertraining treffen.



Der interessierte Anfänger muss schwimmen können, um im Falle einer Kenterung an Land schwimmen zu können. Sportgeräte wie Boote, Paddel und Schwimmwesten werden von der DJK Kanuschule gestellt. Zu empfehlen ist vorab eine ärztliche

Untersuchung, um ein gegebenenfalls unerkanntes gesundheitliches Risiko ausschließen zu können.

Treffpunkt für alle Kanukurse ist immer das Bootshaus in der Mintarder Straße 19 in Saarn.

Mehr Sportnachrichten aus Mülheim

• Sondergenehmigung: Uhlenhorst Mülheim darf wieder trainieren

• Leichtathletik: Verena Meisl läuft in Dortmund auf Rang fünf

• Hockey: Mülheimer Andreas Knechten ist der DHB Vizepräsident Jugend in spe

• Für den guten Zweck: Marathon Mülheim übergibt zwei 700-Euro-Spenden

• Handball: VfR Saarn verlängert mit dem Anführer und setzt auf Konstanz

• Sportpsychologie: Jahan Heidari erklärt, warum der Kopf plötzlich zum Hindernis werden kann

Mehr Nachrichten vom Mülheimer Sport gibt es hier.

Den Newsletter zum Mülheimer Lokalsport können Sie hier abonnieren.