DJK Ruhrwacht: Jakob Vöing und Marc Klahr holen DM-Bronze

Rheine. Bei den Meisterschaften im Kanumarathon landete das Duo gleich zweimal auf dem Treppchen. Auch andere DJK-Athleten zeigten solide Leistungen.

Die Juniorenfahrer Jakob Vöing und Marc Klahr von der DJK Ruhrwacht Mülheim paddelten bei den Deutschen Meisterschaften im Kanumarathon in Rheine im Zweier-Kajak über 19 Kilometer auf den dritten Platz. Gleichzeitig fanden bei der Marathonveranstaltung die Westdeutschen Meisterschaften statt. Hier sicherten sich die beiden DJK-Junioren den zweiten Rang.

Nach dem Start hielten Vöing und Klahr Anschluss an das Feld der führenden Boote. Nach vier Portagen, bei denen die Athleten ihre Boote jedes Mal circa 300 Meter entlang des Ufers im schnellen Laufschritt tragen mussten, überquerten Arne Kraus und Maximilian Götzl aus Cottbus als Erste die Ziellinie (1:22:26 Stunden).

Dahinter landeten Maximilian Thalmann und Aaron Egger aus Emsdetten 1:28:16 Std.). Die Drittplatzierten Vöing und Klahr benötigten für die 19 Kilometer insgesamt 1:32:02 Stunden. Mit dieser Platzierung belegten die Mülheimer den 2. Platz in der Wertung der Westdeutschen Meisterschaft.

Gute Ergebnisse bei der Westdeutschen Meisterschaft

Viel Pech hatte Miguel Heckhoff bei seinem Start im Einer-Kajak der Schüler A über 10 Kilometer. Bis zur ersten Wende paddelte er in einem Pulk der führenden Einer-Kajaks, kentere aber nach einer Kollision. Nachdem Heckhoff das Wasser aus seinem Boot entleert hatte, konnte er sich auf den 11. Platz in der Gesamtwertung vorarbeiten. In der Wertung der Westdeutschen Meisterschaft belegte der DJK-Schüler damit den fünften Rang.

Weitere gute Ergebnisse bei der Westdeutschen Meisterschaft erzielte das Duo Yannick Glittenberg und Elias Reiß mit Rang drei im Zweier-Kajak der Jugend über 10 Kilometer und Jakob Vöing mit einem zweiten Platz im Einer-Kajak der Junioren über 19 Kilometer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim