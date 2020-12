Dinslakenerin Maike Schaunig schuftet für den großen Traum

Der Effekt ist noch nicht ganz so groß wie im Frühjahr bei der ersten Welle. Doch in Sachen Bewegungsintensität ist in Deutschland mittlerweile erneut ein Rückgang zu beobachten. Darüber Aufschluss geben der Wissenschaft Mobilfunkdaten der einzelnen Anbieter. Das Handy von Maike Schaunig allerdings dürfte aktuell kaum dazu beitragen den Trend zu verstärken. Die Dinslakener Hockeyspielerin gehört als Mitglied der A-Nationalmannschaft aktuell zu den wenigen Privilegierten , die ihren Sport weiterhin in einem beträchtlichen Umfang ausüben dürfen. Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio, die nach der Absage für 2020 nun im kommenden Sommer stattfinden sollen, sorgt dafür, dass die 24-Jährige derzeit fleißig unterwegs ist.

Training in Düsseldorf, Essen und Mülheim

„Wir sind da eigentlich trotz Corona kaum eingeschränkt“, sagt die Dinslakenerin. Die Saison in der Hallen-Bundesliga, die vom nationalen Verband abgesagt wurde, hätte Schaunig für ihren Verein, den HTC Uhlenhorst Mülheim, ohnehin nicht bestritten. Die Konzentration gilt in diesem Winter ausschließlich dem Olympia-Traum – und dafür wird richtig geschuftet. Zweimal in der Woche fährt die frühere Jugendspielerin des TV Jahn Hiesfeld zum Sprinttraining nach Düsseldorf, zweimal wöchentlich geht es zum Krafttraining nach Essen. Hinzu kommen – auch bei ungemütlichen Witterungsbedingungen – drei Einheiten mit dem „Stützpunkt West“ auf dem Kunstrasen in der Landeshauptstadt oder auf „ihrer“ Vereinsanlage in Mülheim. Ergänzt wird das anspruchsvolle Programm durch mehrere individuelle Laufeinheiten und das ein oder andere Video-Workout mit den Vereinskameradinnen.

Zwei Lehrgänge im Januar in Mannheim

Anfang November traf sich die Damen-Nationalmannschaft zum vorerst letzten Mal zu einer Maßnahme in Krefeld. Im Januar, in dem es ursprünglich zu Pro-League-Partien nach Singapur gegangen wäre, sollen nun zwei Lehrgänge in Mannheim stattfinden. „Ich glaube, dass wir die Situation am Ende sehr gut meistern werden und als Mannschaft noch stärker daraus hervorgehen. Dass wir bis zu den Spielen jetzt noch ein Jahr mehr Zeit haben, ist für uns sicher auch nicht das Schlechteste“, findet Maike Schaunig, die Ende 2017 in Neuseeland gegen Großbritannien ihr Debüt im Nationalteam feierte und im September in Düsseldorf beim 2:0-Erfolg über Belgien bereits ihr 50. Länderspiel absolvierte.

Viele weitere sollen folgen. Am liebsten natürlich schon auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und dann beim Hockey-Wettbewerb in Tokio. „Dass die Spiele stattfinden, ist, glaube ich, nicht mehr die große Frage, sondern eher, wie sie dann am Ende stattfinden werden“, meint die Dinslakenerin.

Weiteres Studium geplant

Dabei sein will sie aber auf jeden Fall und diesem Ziel hat die Verteidigerin momentan alles untergeordnet. Im Oktober noch hat Schaunig, die an der Uni Duisburg-Essen Soziale Arbeit studiert, ihre Bachelor-Arbeit zum Thema Inklusion abgegeben. Nun will sie noch einmal umschwenken. Das Vorhaben, in Bochum an der Fachhochschule ein Studium der Physiotherapie anzuschließen, ist aber zumindest vorläufig vertagt. Der dort geforderte Aufwand wäre einfach nicht mit der Olympia-Vorbereitung in Einklang zu bringen gewesen.

Wie ein Profi im Amateursport

Gewissermaßen ist Maike Schaunig damit aktuell im Amateursport Hockey als Profi unterwegs. Sie nutzt die Zeit zwischen den vielen kraftraubenden Einheiten bewusst zur Erholung und Entspannung, sammelt so schnell wieder neue Kräfte für die nächsten Herausforderungen.

Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für die junge Frau, die schon als kleines Mädchen in alle „Freundebücher“ schrieb, dass sie mal Nationalspielerin werden wolle, um sich den Traum von Olympia zu erfüllen.