Die Uhlenhorster Damen siegen mit 5:2 zum Saisonauftakt

Mülheim. Die Mannschaft von Coach Daniel Kamphaus gewinnt zwar deutlich, viele kleine Fehler verhindern aber ein noch besseres Ergebnis gegen Bonn.

Nach dem Bundesliga-Auftakt in heimischer Halle lächeln die beiden neuen Trainer des HTC Uhlenhorst zwar, ganz zufrieden waren Daniel Kamphaus und Phil Neuheuser mit der ersten Partie den Hockey-Damen allerdings nicht. Denn gegen den Bonner THV sprang am Ende ein klarer 5:2-Erfolg heraus, ganz so deutlich lief es in den 60 Minuten an der Lehnerstraße allerdings nicht immer.