Diana Trial in Mülheim: Extrabunt galoppiert ins Rampenlicht

Mülheim. Mit Extrabunt gewann auf der Raffelberger Galopprennbahn eine Lokalmatadorin das mit 25.000 Euro dotierte Listenrennen „BBAG Diana Trial“.

Sie ist in diesem Jahr die bislang erfolgreichste deutsche Galopptrainerin und hat in der Liste der nationalen Top 10 lediglich noch ein paar männliche Kollegen vor sich: Yasmin Almenräder hatte auch am Galopprenntag auf der heimischen Raffelberger Bahn vor 4800 Besuchern wieder allen Grund zur Freude.

Die von ihr vorbereitete dreijährige Stute Extrabunt lieferte eine fantastische Leistung ab und triumphierte im mit 25.000 Euro dotierten Hauptrennen „BBAG Diana Trial“ (Listenrennen). Damit wäre die junge Pferdelady auch eine Kandidatin für den am 6. August in Düsseldorf stattfindenden Klassiker „Henkel-Preis der Diana“. Aber: Der Erfolg kam nun doch etwas überraschend und Extrabunt besitzt keine Nennung für das Stutenrennen, bei dem im Anschluss 500.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet werden.

Mülheimer Trainerin ist nach dem Erfolg sprachlos

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, entfuhr es Yasmin Almenräder zu Beginn des Gesprächs mit dieser Zeitung. Im Hintergrund rief jemand prompt: „Sag’ einfach, dass du eine super Trainerin bist!“ Die Stimmung nach der Siegerehrung für das Raffelberger Hauptrennen konnte besser nicht sein.

Yasmin Almenräder fand dann doch einige Worte zum Triumph von Extrabunt: „Ich bin tatsächlich etwas sprachlos. Ich hatte zuvor schon das Gefühl, dass sie das Rennen gewinnen könnte. Aber ich bin total überrascht, dass sie – abgesehen von der Zweitplatzierten – alle weiteren Kontrahentinnen so klar distanziert hat. Der Rennverlauf war ideal.“

Extrabunt sichert sich auf der Zielgeraden den Sieg

Zwölf dreijährige Pferdeladys wurden zum über 2000 Meter führenden „BBAG Diana Trial“ an den Ablauf gebracht. Extrabunt mit Adrie de Vries im Sattel zählte in einem interessanten Feld zum Favoritenkreis. Immerhin hatte sie am Raffelberg Anfang Juni ein mit 8000 Euro dotiertes Stutenrennen für sich entscheiden können.

Daumen hoch bei Diana-Trial Sieger Adrie de Vries auf Extrabunt. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

„Damals hatte sie einen so guten Eindruck hinterlassen, dass wir sie unbedingt noch einmal in Mülheim starten lassen wollten“, erklärte Almenräder. Das Tempo im Listenrennen bestimmte aber lange Zeit Laguna Beach mit Lukas Delozier im Sattel. Adrie de Vries hielt Extrabunt in der Anfangsphase zurück. Auf der Gegengeraden machte die Stute dann scheinbar problemlos einige Plätze gut. Sie schob sich im weiteren Rennverlauf an die Spitze der Verfolgerinnen von Laguna Beach und konnte auf der Zielgeraden als einziges Pferd mit der Führenden mithalten. Mehr noch. Schließlich entschied sie sogar den packenden Zweikampf auf den letzten Metern für sich. Riesenjubel am Raffelberg.

Nachnennungen für den Preis der Diana noch möglich

Adrie de Vries hatte – wieder einmal – einen großartigen Job gemacht. Der Reiter meinte nach dem Sieg mit Extrabunt: „Ich habe sie erst einmal auf die Beine kommen lassen. Sie war dabei viel entspannter als beim letzten Mal und es hat mich überrascht, dass man sie so unterschätzt hat. Nach dieser Leistung würde ich eine Nachnominierung für den Preis der Diana empfehlen.“

Start frei für den BBAG Diana Trial auf der Rennbahn am Mülheimer Raffelberg. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Noch scheint das für Yasmin Almenräder kein Thema zu sein. „Darüber denke ich heute nicht nach. Ich habe zwar in der Stute Potenzial gesehen, aber nicht auf der langen Distanz. Vielleicht war das mein Fehler. Aber es gibt auch noch woanders schöne Rennen, zum Beispiel auch in Frankreich“, meinte die Trainerin, die in Extrabunt geradezu verliebt ist: „Sie hat einen tollen Charakter, ist außerordentlich intelligent und sehr menschenbezogen.“ Nachnennungen für den Henkel-Preis der Diana sind bis zum letzten Montag vor dem Renntag in Düsseldorf gegen eine Zahlung von 50.000 Euro möglich. Vielleicht ist es ein Versuch wert!?

Zahlreiche weitere Heimsiege am Mülheimer Raffelberg

Die heimischen Pferde machten am Raffelberg generell eine gute Figur. Schon im mit 10.000 Euro dotierten „pferdewetten.de“-Auftaktrennen setzte sich der von Jean-Pierre Carvalho vor Ort trainierte Schützenzauber mit Adrie de Vries im Sattel durch. Carvalhos Raffelberger Kollege Axel Kleinkorres freute sich über den Triumph von Königin Olivia im „Preis der Trainingszentrale am Raffelberg“ (Dotierung: 10.000 Euro).

In Topform präsentierte sich auch der Almenräder-Schützling Donum Felix beim Sieg in der Prüfung um den „Solbad Raffelberg Preis“ (5150 Euro). In den letzten Rennen des Tages gab es noch jeweils einen zweiten Platz für Almenräder mit Padre Palou und Reiterin Sibylle Vogt sowie für Carvalho mit Schützenprinz und Jockey Adrie de Vries. Damit rundeten die beiden Trainer die ausgezeichnete Bilanz am heimischen Renntag ab. Nächster Termin am Raffelberg: Samstag, 19. August.

