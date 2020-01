Vor den German Open stehen am kommenden Wochenende erst einmal die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld, die am Donnerstag, 30. Januar, starten und bis zum Sonntag, 2. Februar laufen, an.

Mit dabei ist nach langer Verletzungspause der ehemalige Deutsche Meister Fabian Roth, der zurück auf die große Bühne kehrt.

Abgesehen von den Spielern aus dem Badminton Leistungszentrum sind auch Aktive aus den Mülheimer Vereinen mit dabei.

So hat unter anderem Katharina Altenbeck, die im Vorjahr erst im Halbfinale ausschied mit dabei. Sie ist eine von zehn Athleten des 1. BV Mülheim. Lea-Lyn Stremlau, Malik Bourakkadi und Leander Adam schlagen für den V fB Grün-Weiß auf.

Deutsche Meisterschaften