Mülheim. In Köln ist die männliche B-Jugend des HTC Uhlenhorst im Einsatz – am Uhlenhorst trifft die weibliche HTCU B-Jugend auf den Kahlenberger HTC.

Drei Mülheimer Nachwuchs-Hockeymannschaften spielen am Wochenende um die Westdeutsche Meisterschaft. Mindestens eine wird im Halbfinale auf der Strecke bleiben – dann steht nämlich ein Lokalderby an.

Kahlenberger HTC gegen HTC Uhlenhorst heißt es am Samstag, um 15.30 Uhr, am Uhlenhorstweg. Dann treffen die beiden weiblichen B-Jugendmannschaften aufeinander. Eigentlich hätte die Endrunde beim Club Raffelberg, der im anderen Halbfinale gegen Rot-Weiss Köln spielt, stattgefunden. Das Kontaktsportverbot der Stadt Duisburg machte das aber unmöglich.

Kahlenberg will die Uhlenhorster ärgern

„Ich hätte es gut gefunden, wenn der Verband ein Zeichen gesetzt hätte und die Endrunde abgesagt hätte“, sagt Eva Moritz, Trainerin der Kahlenberger Jugend. Auch aus diesem Grund hatter der KHTC die Ausrichtung der Endrunde abgelehnt – die Eltern hätten sich dann aber für das Spielen entschieden.

Sport und Corona am Niederrhein

„Wir sind der Underdog und wollen Uhlenhorst ärgern“, sagt Moritz mit Blick auf das Spiel. Ihr Gegenüber, Phil Neuheuser, weiß um die Stärken des Gegners. „Der KHTC agiert sehr kompakt. Da haben wir uns immer schwer getan“, so der Trainer, der mit seiner Mannschaft nach dem Titel greifen will. „Ich hoffe, dass die Mädels trotz der Umstände die richtige Motivation mitbringen“, so Neuheuser.

Tina Bachmann betreut männliche HTCU B-Jugend in Köln

Dass die männliche B-Jugend des HTC Uhlenhorst heiß auf die Endrunde ist, da ist sich Trainerin Tina Bachmann sind. „Wenn man zu so einer Endrunde fährt, will man ins Finale – und dann um den Titel spielen“, sagt Bachmann. Zunächst geht es im Halbfinale am Samstag gegen den Crefelder HTC, im Finale warten dann Gastgeber Rot-Weiss Köln oder der Düsseldorfer HC.

„Ich schätze an meiner Mannschaft sehr, dass sie heiß ist und immer Bock hat, wenn es um etwas geht“, ist sich die Trainerin sicher, dass ihr Team alles geben wird, um den Titel zu holen.

