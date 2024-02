Ex-Fußballer David Odonkor nahm in Dschungelcamp von RTL an wenigen Dschungelprüfungen teil – zu wenigen, wie er findet.

Mülheim David Odonkor war im RTL Dschungelcamp. Wieso er in den Dschungel gegangen ist und was er über die viel diskutierte Szene mit Kim und Leyla sagt.

David Odonkor ist zurück aus dem RTL-Dschungelcamp. Mit den Schauspielern Heinz Hoenig und Felix von Jascheroff (GZSZ) sowie No-Angles-Sängerin Lucy Diakovska wohnte der ehemalige Fußball-Profi, der jetzt Trainer bei Blau-Weiß Mintard ist, im australischen Dschungel. An Tag elf musste Odonkor das Camp verlassen.

Im Interview spricht er über seine Zeit im Australien, ob er geplant hat, was er sagt und über die im Internet viel diskutierte Szene zwischen ihm und den Mitbewohnerinnen Kim und Leyla, die seiner Meinung nach zu viel nackte Haut gezeigt hatten.

Herr Odonkor, das Dschungelcamp war nicht Ihr erster Auftritt im Fernsehen. Was ist Ihnen aus dieser Show besonders in Erinnerung geblieben?

Odonkor: Der Dschungel war ein mega schönes Erlebnis. Im australischen Dschungel zu übernachten, das erlebt man nur einmal im Leben. Ich war zwölf Tage dort und habe nur schönes erlebt – natürlich auch mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Das Wetter, die Tiere, die freie Natur, das war einfach mega schön. Ich habe mich auf die Aufgabe gefreut, die ich auch positiv erfüllt habe und würde es deswegen auch jederzeit nochmal machen.

Im TV sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer immer nur wenige Stunden. Sie waren aber 24 Stunden gemeinsam in dem Camp. Wird da ein Tag schonmal lang?

Die Tage sind sehr lang. Ich bin aber mental ein starker Typ, der auch die anderen mitgezogen hat. Von meiner Seite aus war das die letzten zehn Tage kein Problem, die ersten zwei Tage musste man sich eingewöhnen – auch mit dem Essen, der Unterkunft. Aber alles andere hat sonst so weit gepasst.

Es gab eine Szene, die im Internet auch stark diskutiert wurde. Sie haben Ihre Mitbewohnerinnen Kim und Leyla dazu aufgefordert, sich bitte eine Hose anzuziehen, nachdem sie oft nur in Bikinihosen herumgelaufen sind. Haben Sie sich die Szene später angeschaut, was denken Sie heute darüber?

Die Zuschauer sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt von unserem Tag. Wir sind aber 24 Stunden zusammen und haben auch intensive Gespräche geführt. Wenn man dann mehrere Stunden die beiden, ich sage mal, fast nackt betrachten darf, ist das auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite irgendwann fatal. Ich habe halt auch mal Gespräche geführt, bei denen mein Gesprächspartner mir gegenüber saß. Dazwischen stand Kim, von der man dann den Po gesehen. Auf der anderen Seite war Leyla. Ich habe sie dann ganz normal, wie ich auch erzogen wurde, gefragt, ob sie sich bitte was anziehen können. Wir haben ja auch Klamotten bekommen. Das wurde draußen falsch aufgenommen, aber die Mädels haben es super aufgenommen. Wir haben einen Tag später auch nochmal darüber gesprochen und sie haben gesagt, dass alles fein ist und sie es akzeptieren und respektieren, wie ich das gesagt habe. Deswegen war es kein Fehler von mir, aber nach außen wurde es so dargestellt, dass ich frauenfeindlich wäre. Jeder kann sich anziehen, wie er möchte, aber zu diesem Format passt das nicht. Das ist meine Meinung, da stehe ich zu und da stehe ich auch hinter.

Im Interview sprach David Odonkor, der inzwischen Trainer bei Blau-Weiß Mintard in Mülheim ist, über seine Zeit im Dschungelcamp. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Als Zuschauerin oder Zuschauer weiß man, dass in einer Folge ein ganzer Tag zusammengeschnitten wird. Haben Sie sich vorher Gedanken gemacht, was Sie sagen und wann Sie was sagen?

Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, weil ich geradlinig und ehrlich bin. So kennen die Leute mich. Wenn ich mir Gedanken gemacht hätte, hätte ich vielleicht manches aggressiver oder intensiver gesagt. Aber ich habe mich mit jedem gut verstanden, der da war. Wenn man wirklich einen klaren Kopf hat, weißt du auch was du zu tun hast. Der eine oder andere hat sich verstellt, das hat man auch gemerkt, aber ich bin meiner Linie treu geblieben, wie man mich auch privat und sonst im TV kennt.

Promi Big Brother und Dschungelcamp: David Odonkor nahm an mehreren TV-Shows teil

Würden Sie wieder in den Dschungel gehen?

Ich würde es wieder machen, weil es ein schönes Format ist. Das ein oder andere hätte ich mir aber schon anders erhofft oder gewünscht. Ich hätte zum Beispiel gerne mehr Prüfungen absolviert. Da hatte ich Bock drauf und ich weiß auch, dass ich die Prüfungen gerockt hätte. Aber leider durfte ich nur drei oder vier Prüfungen machen. Die waren aber auch positiv, deswegen möchte ich auch nicht rumheulen.

Bei Promi Big Brother haben Sie 2015 gewonnen. Auch da haben die Zuschauerinnen und Zuschauer abgestimmt. Sind Sie mit dieser Einstellung in den Dschungel gegangen?

Bei Promi Big Brother war es nochmal was anderes. Da konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer uns 24 Stunden live sehen – jetzt im Dschungel war es nicht live. Das ist dann schon etwas anderes, ob man die Person den ganzen Tag live verfolgt oder sie nur in kleinen Szenen sieht. Das eine oder andere kann dann gut geschnitten sein, das eine oder andere aber auch nicht so gut. Aber ich bin gut weggekommen, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Wenn RTL nächste Woche nochmal anrufen würde, müsste ich mit Mintard sprechen, ob ich die Freigabe bekomme, aber dann würde ich auch nochmal nach Australien fliegen.

Was glauben Sie, wieso es am Ende nicht mit der Dschungelkrone geklappt hat?

Ich bin gar nicht mit der Einstellung in den Dschungel gegangen, dass ich unbedingt gewinnen will. Ich habe mitgemacht, weil ich über meine Grenzen gehen wollte. Ich hatte noch nie was mit Ratten, Kakerlaken, Mehlwürmern oder Tausendfüßlern zu tun. Das wollte ich einfach mal spüren und erleben. Wichtig war, dass ich über meinen Schatten springe, über meine Grenzen gehe und das habe ich am Ende auch getan. Die Krone ist dann zweitrangig.

