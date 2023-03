Auf dem Platz der GSG Duisburg konnte am Sonntag nicht gespielt werden. Der VfB Speldorf wird die Bezirksliga-Partie nachholen müssen.

FUSSBALL BEZIRKSLIGA Dauerregen in Duisburg! Spiel des VfB Speldorf fällt aus

Duisburg. Keine weiteren Punkte für den VfB Speldorf in der Bezirksliga. Die Platzkommission setzte die Partie bei der GSG Duisburg kurzfristig ab.

Der VfB Speldorf hat in der Fußball-Bezirksliga kurzfristig spielfrei. Die Begegnung bei der GSG Duisburg wurde am Sonntagmittag aufgrund der Platzverhältnisse in Großenbaum abgesetzt.

Speldorfs Trainer Julien Schneider war schon fast vor Ort, als er um kurz vor 13 Uhr von der Absage erfuhr. „Die Platzkommission hat so entschieden. Es hat ja jetzt auch die ganze Zeit durchgeregnet und da die Duisburger ja über keinen Kunstrasenplatz verfügen, ist das auch durchaus nachvollziehbar“, meinte Schneider.

VfB Speldorf: Verfolger können verkürzen

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass die beiden Verfolger Mülheimer SV 07 und Duisburger FV 08 damit am Sonntagnachmittag den Rückstand vorerst auf einen Punkt verkürzen können.

Der MSV empfängt zu Hause den Tabellenvierten SpVgg Sterkrade 06/07, die Duisburger empfangen Schwarz-Weiß Alstaden.

Der VfB spielt seinerseits als nächstes zu Hause gegen Schlusslicht Adler Osterfeld. Die Begegnung wird am kommenden Sonntag (2. April) um 15 Uhr an der Saarner Straße angepfiffen. Die GSG bestreitet ihr nächstes Spiel parallel (Anstoß: 15.30 Uhr) bei Sterkrade 06/07.

