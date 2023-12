Das hat im Mülheimer Lokalsport 2023 am meisten bewegt

Mülheim Aufregung bei der Hallenstadtmeisterschaft und im Schwimmverein, ein Torjäger, der deutschlandweit Schlagzeilen macht. Ein Blick zurück auf 2023.

Das Sportjahr 2023 war ereignisreich. Angefangen mit einem Überraschungssieger bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft bis hin zur traurigen Gewissheit, dass der Ruhrauenlauf auch 2023 nicht stattfinden konnte.

Es war viel los in den vergangenen zwölf Monaten - wir blicken zurück auf die Themen, die Sie am meisten interessiert haben.

Hallenstadtmeisterschaft Mülheim: Becher fliegt auf Kinder

Es war der unrühmliche Höhepunkt der Hallenfußball-Stadtmeisterschaften, als nach dem Spiel zwischen dem damaligen Bezirksligisten VfB Speldorf und dem A-Kreisligisten Fatihspor Mülheim Becher und Flaschen aus beiden Fanblöcken flogen. Festgehalten im Video. Speldorf war nach dem Spiel ausgeschieden - der Frust bei den eigenen Fans und die Schadenfreude bei der Konkurrenz waren Auslöser für die unschönen Szenen. Fachschaftsleiter Peter Hein redete auf die Beteiligten ein, der Sicherheitsdienst sorgte für Ordnung. Den Titel gewann am Ende des Tages übrigens der 1. FC Mülheim.

Am Ende der vergangenen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft jubelte der 1. FC Mülheim. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

46 Tore: Das ist Deutschlands bester Kreisliga-Torjäger

46 Tore in 21 Spielen. Diese Wahnsinns-Quote hatte Hatim Bentaleb vom 1. FC Mülheim-Styrum Ende März vorzuweisen. Damit sorgte er deutschlandweit für Schlagzeilen, sogar der „Kicker“ berichtete über ihn. Weitere sieben Tore folgten - bei 53 Treffern war Schluss, aus persönlichen Gründen fehlte er den Styrumern im Saisonfinale. Am Aufstieg hatte er trotzdem großen Anteil, für die Torjäger-Kanone in der Kreisliga A hätte es beinahe trotzdem nicht gereicht. Mervan Aydin von Fatihspor Mülheim kam auf stolze 52 Treffer und verpasste es knapp, Bentaleb noch einzuholen. Überhaupt: Wer in Mülheim wie viele Tore geschossen hat, interessierte Leserinnen und Leser ebenfalls sehr.

Hatim Bentaleb erzielte sagenhafte 53 Tore für den 1. FC Mülheim - eher er die Torejagd aus persönlichen Gründen einstellen musste. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Mülheimer FC 97 schlägt Schalke 04 - und holt Bochumer

Schalke 04 und der VfL Bochum im Zusammenhang mit dem Mülheimer FC 97? Kein Wunder, dass das auf Interesse stieß. Der Neu-Oberligist testete Anfang September gegen die U19 der Königsblauen eine neue Herangehensweise und hatte damit anschließend Erfolg in der Liga. Gleichzeitig verpflichteten die Styrumer den in Bochums Jugend ausgebildeten Tunahan Yardimci, der jüngst beim wichtigen 3:1-Sieg über den 1. FC Kleve seinen zweiten Saisontreffer für die seit November von Engin Tuncay trainierten Mülheimer erzielte.

Tunahan Yardimci (r.) wechselte aus der Jugend des VfL Bochum zum Mülheimer FC 97. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Duisburg

SG Mülheim: Trainer und beste Schwimmerin sind weg

Die Startgemeinschaft Mülheim im Schwimmen befindet sich seit dem Sommer in einem Umbruch. Trainer Jörg Schiemann nahm ein besser dotiertes Angebot aus Münster an und verließ Mülheim nach zwei Jahren. Mit Arleen Rumbaum verabschiedete sich die zuletzt beste Mülheimer Schwimmerin, um sich in Düsseldorf in einem besseren Trainingsumfeld weiterentwickeln zu können. Außerdem zog sich mit dem TSV Viktoria einer der vier Stammvereine aus der SG zurück, um sich künftig noch mehr auf den Bereich Schwimmausbildung zu konzentrieren. Das ging nicht ohne Streit um Trainingszeiten über die Bühne.

Schwimmt mittlerweile in Düsseldorf: Talent Arleen Rumbaum. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Halle Mülheim: Spielerin verletzt - keine Ersthelfer vor Ort

Eine missglückte Grätsche auf dem Kunstrasen in der Westenergie Sporthalle bedeutete für Kim Frütel vom SV Raadt wohl das Saisonaus – Wadenbeinbruch. Das allein war für die damals 24-jährige Spielerin des jetzigen Frauenfußball-Bezirksligisten schon schlimm genug – dass es bei der Hallenstadtmeisterschaft keine Erstversorgung gab, dafür hatte sie kein Verständnis. Wie die Stadt mitteilte, gibt es für das Stellen eines Sanitätsdienstes bei Veranstaltungen dieser Größenordnung keine Verpflichtung. Fachschaftsleiter Peter Hein entschuldigte sich und kündigte eine Änderung für das Turnier am 5. Januar 2024 an.

Die Fußballerinnen des SV Raadt belegten bei der Hallenstadtmeisterschaft Platz drei - die Verletzung einer Spielerin sorgte aber für Ärger. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Früherer Bayern-Star begeistert Nachwuchs-Kicker in Mülheim

„Ist das etwa...? Der sieht doch aus wie...“. Auf der Sportanlage des TuSpo Saarn begann Ende Mai das große Munkeln, als ein zur Glatze neigender niederländischer Trainer mit seiner Nachwuchstruppe aus Groningen im Rahmen des U11-Lincoln-Cups an der Mintarder Straße auftauchte. Ein Betreuer der Mannschaft sorgte irgendwann für Klarheit: Ja, es ist Arjen Robben. Da auf mehreren Anlagen gespielt wurde und die Ergebnisse des Vortages für die Platzbelegung maßgeblich waren, konnte im Vorfeld niemand wissen, dass der ehemalige Bayern-Star mit seiner Truppe ausgerechnet in Mülheim-Saarn auftauchen würde.

Bayern-Legende Arjen Robben war mit dem Jugendteam des FC Groningen zu Gast in Mülheim. Foto: Sven Hoppe / dpa

Viktoria Mülheim und RWW sagen Mülheimer Ruhrauenlauf ab

Der Ruhrauenlauf ist nicht nur eine Institution im Mülheimer Sport, sondern auch bei vielen begeisterten Läuferinnen und Läufern. Umso bitterer, dass der TSV Viktoria Mülheim und Partner RWW die Veranstaltung auch 2023 absagen mussten. Die Harbecke Sporthalle, in der sich die Sportlerinnen und Sportler normalerweise umziehen, war gesperrt, eine Ausweichmöglichkeit schnell gefunden. Aber: Wenige Wochen vor dem Lauf waren die Anmeldezahlen so gering, dass das finanzielle Risiko für die Ausrichter zu groß gewesen wäre. Eine geänderte Streckenführung sorgte nämlich für Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren. 2024 soll ein neuer Anlauf genommen werden. Dazu steht mit dem Parkstadt-Lauf eine neue Veranstaltung in den Startlöchern.

Der Ruhrauenlauf fand zuletzt 2019 statt - 2024 soll es endlich weitergehen. Foto: Joerg Schimmel / FUNKE Foto Services

Sponsorenname: Wie die Anlage des Mülheimer SV künftig heißt

Man kennt es aus der Fußball-Bundesliga. Die großen Vereine vermarkten längst ihre Stadien, generieren dadurch wichtige Einnahmen. Nach Rot-Weiss Mülheim und Blau-Weiß Mintard ist nun auch der Mülheimer SV 07 auf diesen Zug aufgesprungen und hat einen Partner für die Spielstätte am Saarnberg gefunden. Seit September spielen die „07er“ in der „E.H.G.-Arena“, die von einem Mülheimer geführte Firma EHG Hochbau aus Essen hat sich die Namensrechte für zwei Jahre gesichert. Sportlich lief es zu dieser Zeit nicht so gut für den MSV 07, alle Aufstiegsambitionen hat der Klub gleich zu Beginn der Hinserie verspielt. Erst seit dem Trainerwechsel läuft es besser.

Der Kunstrasenplatz am Saarnberg wurde saniert, der Mülheimer SV 07 hat den Namen seiner Sportanlage zudem vermarktet. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Kunstrasen verklumpt - Probleme auf zwei Mülheimer Plätzen

Für große Probleme sorgte die sommerliche Hitze auf den Kunstrasenplätzen an der Mintarder Straße und an der Moritzstraße. Das Granulat verklumpte, die Mannschaften des TuSpo Saarn, des 1. FC Mülheim-Styrum und von Croatia Mülheim mussten immer wieder das Training unterbrechen, weil das Granulat den Spielern unter den Schuhen klebte. Besonders ärgerlich: Da die Anlagen des VfB Speldorf und des Mülheimer SV 07 zu dieser Zeit saniert wurden, waren auch die Ausweichmöglichkeiten rar. Mittlerweile sind alle Probleme gelöst, der Ball rollt wieder, das Granulat klebt nicht mehr.

Mülheimer Tennis-Paar holt zweiten deutschen Meistertitel

Als Nummer eins der Setzliste ins Turnier gestartet, hatte das Mülheimer Ehepaar Karen Seele und Matthias Müller-Seele im Essener TVN-Tenniszentrum einen eindrucksvollen Auftritt auf dem Teppich. Ihr Halbfinale gewannen sie, ihre Finalgegner traten erst gar nicht an. Damit durfte sich das Duo Deutscher Meister im gemischten Doppel 50 nennen. Und das bereits zum zweiten Mal..

Matthias Müller-Seele und Karen Seele sind Deutscher Tennismeister im gemischten Doppel 50. Foto: RuhrText

