Darum deutet Debakel des SV Heißen auf unsichere Zukunft hin

Bottrop SC Bottrop demontiert den SV Heißen mit 41:7 und macht dabei deutlich, wie unterschiedlich sich die beiden Mannschaften entwickeln.

Dass sich eine Spielerin des SV Heißen nach der 7:41 (4:19)-Niederlage nach dem Spiel beim gegnerischen Trainer über den Einsatz von Harz beschwerte, war wenig überraschend. Zu überfordert waren die Mülheimerinnen im Landesligaspiel beim SC Bottrop mit den ungewohnten Bedingungen – vor allem in der Anfangsphase, als Pässe über drei Meter nicht bei der Mitspielerin ankamen.

Die Tatsache, dass in Bottrop mit Harz gespielt wird – und auch der Auftritt dieser beiden Mannschaften am Sonntagnachmittag – hat aber vor allem deutlich gemacht, in welch unterschiedliche Richtungen sich die beiden Teams entwickeln.

SV Heißen abgestiegen – SC Bottrop auf dem Vormarsch

Mehrere Jahre in Folge sicherte sich der SV Heißen den Klassenerhalt in der Verbandsliga nur mit viel Glück, nach der vergangenen Saison ging es dann in die Landesliga. Dort haben die Mülheimerinnen bisher nicht einen Punkt geholt. Ganz anders der SC Bottrop, der nach dem Aufstieg in die Bezirksliga im Vorjahr gar vom Durchmarsch in die Verbandsliga träumt.

Ist es in Mülheim noch unklar, wie es mit der Damenmannschaft nach der Saison weitergeht, so träumt der SC Bottrop von Höherem – mittelfristig gar von der Oberliga. Dabei haben beide Mannschaften in den vergangenen Jahren viel in den Nachwuchs investiert – in Bottrop soll sich das nun auszahlen. Auch, weil die B-Juniorinnen das Spielen mit Harz aus der Nordrheinliga gewohnt sind, nutzt jetzt die erste Damenmannschaft das Haftmittel.

Beide Vereine haben eine gute Jugendarbeit

„Wir machen das auch erst seit dieser Saison und für einige Spielerinnen ist es neu. Aber natürlich ist das ein Vorteil in unseren Heimspielen“, sagt Thomas Stratmann, der gemeinsam mit Christoph Grewer für das Training der Bottroperinnen verantwortlich zeichnet. Verloren haben diese in heimischer Halle erst zwei Mal – gegen Tabellenführer HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenkirchen und den Tabellenzweiten Turnerbund Oberhausen.

Es war aber nicht nur das Harz, das den Unterschied machte. War die Bank der Bottroperinnen bis auf den letzten Platz gefüllt, so blieb beim SV Heißen einmal mehr viel Platz. Gerade einmal zwei Ersatzspielerinnen saßen neben Trainer Martin Abts. „Wir hatten unsere B-Jugendlichen heute leider nicht dabei“, so der Mülheimer Trainer.

Mehr als zwei Ersatzspielerinnen hatte Heißens-Trainer Martin Abts (r.) nicht zur Verfügung. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

SV Heißen ergibt sich früh seinem Schicksal

Und die, die auf der Platte standen? Die ergaben sich früh ihrem Schicksal. Schon vor dem Spiel. Der Schlachtruf der Bottroperinnen im Mannschaftskreis: laut und energisch. Den der Heißenerinnen hätte man in der Dieter-Renz-Halle beinahe nicht gehört. Und schon bei der ersten Defensivaufstellung herrschte bei den Gästen Unklarheit, wer denn nun vorgezogen verteidigen sollte.

Heißens beste Spielerin: Torhüteirn Hannah Alkemper. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Immerhin: Das 1:0 erzielte das Team aus Mülheim. Danach ging es dahin. Der SC Bottrop zeigte Tempohandball vom Feinsten, dominierte nach Belieben. Heißen verteidigte wie eine Schülermannschaft, ohne im Defensivverbund zuzupacken: „Wichtig war, dass sich niemand verletzt“, so Martin Abts. So war Heißens beste, Torhüterin Hannah Alkemper, immer wieder auf sich allein gestellt – und verhinderte mit ihren zahlreichen Paraden, dass der SC Bottrop die 50-Tore-Marke knackte.

SC Bottrop will sich weiter entwickeln

„Unser Ziel ist es, noch ein, zwei oder drei Spiele zu gewinnen“, sagt Martin Abts vor den neun noch anstehenden Partien. In Bottrop denkt man anders, will den vermehrten Aufstieg (Ligareform) nutzen und dann die Mannschaft weiter entwickeln.

Entsprechend fiel auch die Analyse von Thomas Stratmann aus, der erklärt: „Wir sind sehr, sehr tempostark und müssen, weil wir eine junge Truppe sind, viele Tore über die erste und zweite Welle machen. Im gebundenen Spiel tun wir uns noch ein bisschen schwer.“ In Bottrop weiß man, was zu tun ist. In Heißen sah es dagegen eher nach Auflösungserscheinungen aus.

So haben sie gespielt

SC Bottrop - SV Heißen 41:7 (19:4)

SC Bottrop: Jark, von Sarnowski – Hamm (9), Rudolph (5/3), Evers (3), Stratmann (1), Gliese (4), Allissat (5), Grewer, Wörmann (3), Holecz (3), Niemietz (3), Hess (3), Marcinkowski (2).

SV Heißen: Alkemper – T. Konrad, Schmidt (1), Fricke, Vetter, Ruthemeyer (5), M. Konrad, Westermann, Schlinkert (1).

