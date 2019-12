Damian Wierling wird bei der Schwimm-EM Staffel-Siebter

Glasgow. Mit der Staffel wird Damian Wierling in Glasgow EM-Siebter. Am Freitag steht für den Schwimmer der erste Eintelstart auf dem Programm.

Schwimmer Damian Wierling (23) ist bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Glasgow mit der deutschen 4x50-Meter-Freistil-Staffel auf dem siebten Platz gelandet. Am Freitag greift er erstmals im Einzel ein.

Im Vorlauf kam Wierling als Zweiter im deutschen Quartett zum Einsatz und war in 21,89 Sekunden der langsamste im DSV-Team. „Mein Wechsel war sehr langsam, dadurch hing ich ein bisschen hinten drin und konnte nicht so schnell schwimmen“, meinte Wierling.

Wierling wechselt im Finale auf die vierte Position

Sein Team beendete den Vorlauf auf Rang fünf und kam als Gesamtsechster in den Endlauf. Dort wechselte Wierling auf die vierte Position. Er steigerte sich um über sechs Zehntelsekunden und war diesmal der schnellste Deutsche. Dennoch reichte es nur für den vorletzten Platz. Vorne holte sich Russland den Titel vor Polen und Italien.

Am Freitag geht Wierling über 50 Meter Freistil in sein erstes Einzelrennen. Der Vorlauf ist für 9.46 Uhr, das Halbfinale für 17 Uhr und der Endlauf für 19.03 Uhr Ortszeit terminiert.

EM hat nicht den allerhöchsten Stellenwert

„Meine Ziele für die EM sind Bestzeiten zu schwimmen und von der Technik her ein gutes Rennen zu liefern“, sagt Wierling. Insgesamt hat die Kurzbahn-EM für den Mülheimer nicht den allerhöchsten Stellenwert. „Es ist nicht mein Bereich, ich habe nicht so schnelle Wenden und nicht so schnelle Kicks“, gesteht der Mülheimer.