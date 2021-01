Damian Wierling: Corona in der Familie - Hilfe von Warnecke

Road to Tokio

Mülheim. Aufregende Wochen für den Mülheimer Damian Wierling: Ein Coronafall in der Familie, ein ruhiges Weihnachtsfest und ein neuer Ernährungsplan.

Die letzten Wochen liefen eigentlich routinemäßig nach den Trainingsplänen meiner Trainer ab. Netterweise nimmt sich zurzeit Mark Warnecke meiner an, indem er ein Auge auf meinen Ernährungsplan wirft.

Der einzige Schrecken in der sonst ruhigen Zeit war als Anfang Dezember mein Vater an Covid erkrankte und das Elternhaus unter Quarantäne stand. Mein Bruder und ich wurden so “ausgesperrt“ für diese Zeit und ich konnte mein Krafttraining nicht zuhause absolvieren. Ich bin dann solange zum Stützpunkt ausgewichen.

Weihnachten feierte der Mülheimer im kleinen Kreis

Nach der Quarantäne lief bis alles Weihnachten wieder in seinen gewohnten Bahnen. Weihnachten und die trainingsfreien Tage danach, verbrachten wir in für uns ungewöhnlich kleinem Kreis, nur mit Eltern und Geschwistern.

Die freie Zeit konnte ich etwas nutzen um für die Uni zu lernen und seit langem Mal wieder ein paar Stunden am PC zu spielen. Ein leichtes Krafttraining in dieser ruhigen Zeit ließ mich nicht zu träge werden. Seit dem 2. Januar wird wieder voll fokussiert zu trainiert.

Qualifikationswettkämpfe für Olympia finden wohl im April statt

Noch steht Grundausdauer auf dem Plan und zunehmend wird an der Geschwindigkeit gearbeitet. Da der DSV momentan, im Gegensatz zum Ausland, keine Wettkämpfe anbietet und auch das Trainingslager, das jetzt hätte stattfinden sollen, ausfällt, werden wir im Stützpunkt Wettkampfsimulationen durchführen.

So wie es aussieht, plant der DSV erst im April drei Qualifikationswettkämpf für die Olympischen Spiele. Solange heißt es motiviert weiter trainieren und gesund bleiben.

Damian Wierling, geboren am 13. Februar 1996, ist einer der besten deutschen Schwimmer. Er und drei andere Sportler aus Mülheim berichten jede Woche an dieser Stelle über ihre persönliche Olympia-Vorbereitung.

