Damen des HSV Dümpten können sich erst spät absetzen

Mülheim. Lange taten sich die Handballerinnen des HSV Dümpten schwer, am Ende feierten sie aber den dritten Saisonsieg.

Dritter Sieg im dritten Spiel: Die Handballerinnen des HSV Dümpten gewannen gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 24:19 (13:11), verlieren aufgrund der Tordifferenz aber den ersten Platz.

Dabei kam der HSV vor heimischem Publikum gut ins Spiel und setzte sich auf 6:1 ab. Die Essenerinnen hatten Probleme, sich auf die offensive Abwehr mit Lena Görgens auf der vorgezogenen Position einzustellen. Dann aber wurde die Partie hektischer und auch das Angriffsspiel der Dümptenerinnen ungeduldiger. Zu frühe Abschlüsse führten dazu, dass der ETB bis zur Pause auf 11:13 herankam.

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Sport

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Partie zerfahren. Der HSV kam selten richtig ins Aufbauspiel und konnte die defensive 6:0-Abwehr des ETB kaum in Bewegung versetzen. In der Deckung machte den Gastgeberinnen vor allem die Essener Spielmacherin. Ab der 40. Minute nahm der HSV diese dann mit einer Manndeckung aus dem Geschehen. „Das war eine gute Entscheidung“, sagt Co-Trainerin Jana Hagemann, die den krankheitsbedingt abwesenden Oliver Scholz vertrat.

Sichere Defensive führt zu besserem Tempospiel

Durch die nun sicher stehende Defensive lief auch das Dümptener Tempospiel besser, sodass sich der HSV am Ende dann doch entscheidend absetzen und das Spiel für sich entscheiden konnte.

Ein Sonderlob verdienten sich die beiden Torfrauen Katharina Dronia und Celine Lange. Zudem freute sich der HSV über die Rückkehr von Alina Lutz aus einer längeren Verletzungspause.

So spielten die Damen des HSV Dümpten

HSV: Dronia, Lange – Homberg (9), Zutt (6/1), Brose (2), Görgens (2), Thiel (1), Liebern, Lutz (2), Höppner, Buhren (1), Buschhausen (1)

