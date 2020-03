Croatia Mülheim muss beim ETB Schwarz-Weiß nachlegen

Mülheim. Wollen die Nachwuchsfußballer von Croatia Mülheim die Liga direkt halten, muss in Essen ein Sieg her. Mintard kassiert Niederlage in Duisburg.

Nach dem 3:2-Erfolg über Schlusslicht Kapellen-Erft gilt es für die U17-Fußballer des SC Croatia nachzulegen.

Denn das rettende Ufer ist nach wie vor nur sechs Punkte entfernt, von den direkten Abstiegsplätzen trennen die Styrumer hingegen nur vier Zähler.

Richtungsweisendes Spiel beim ETB Schwarz-Weiß

Am Sonntag, 11 Uhr, ist der SC zu Gast beim ETB Schwarz-Weiß Essen, der mit 22 Zählern einen der ersten Plätze belegt, die für den direkten Ligaverbleib berechtigen. Mit einem Sieg würde Croatia zumindest den Rückstand auf die Essener halbieren.

Bei den U17-Juniorinnen musste Blau-Weiß Mintard am Mittwoch erkennen, dass der Spitzenreiter MSV Duisburg wohl eine Nummer zu groß ist – 0:7. Am Sonntag, 11 Uhr, tritt der Tabellenfünfte beim direkten Tabellennachbarn CfR Links in Düsseldorf an.

Mintard möchte sich absetzen

Zwei Punkte liegt Mintard zurzeit noch vor dem Gegner und möchte den Abstand gerne um drei Zähler vergrößern, zumal hinter den Düsseldorferinnen die Zone der Relegationsplätze anfängt. Blau-Weiß möchte wieder auf direktem Weg in der Niederrheinliga bleiben.