Croatia Mülheim bittet MFC 97 II zum Styrumer Stadtteilduell

Der SC Croatia Mülheim – hier in den blauen Trikots – will als Tabellenfünfter an den besten vier Teams der Kreisliga A dranbleiben.

Mülheim. An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A ist am zwölften Spieltag wenig Bewegung zu erwarten. An der Moritzstraße steigt ein Stadtteilduell.

Der SC Croatia Mülheim und der Mülheimer FC 97 II bestreiten am Sonntag (14.30 Uhr, Moritzstraße) das einzige Mülheim-interne Duell des zwölften Kreisliga-A-Spieltags. Während der SC als Tabellenfünfter den Kontakt zu den besten vier halten will, möchte sich die MFC-Reserve weiter von ganz unten absetzen.

An der Tabellenspitze ist am Sonntag im Normalfall wenig Bewegung zu erwarten. Spitzenreiter DSV 1900 II ist im Heimspiel gegen das Mülheimer Kellerkind Dümptener TV ebenso Favorit wie Verfolger Buchholz II in Rahm.

Der 1. FC Mülheim muss seinen dritten Platz derweil im Auswärtsspiel bei der auf Rang sechs liegenden TuS Mündelheim verteidigen. Anstoß am Rheinheimer Weg ist um 15.30 Uhr.

Schwere Spiele haben auch Fatihspor und der SV Heißen vor der Brust. Fatihspor eröffnet um 12.30 Uhr mit seinem Heimspiel gegen den SV Wanheim 1900 den Spieltag. Heißen gastiert um 15 Uhr bei Preußen Duisburg. Für beide Mannschaften wären Punktgewinne Big Points im Abstiegskampf.

SV Raadt bangt um seinen einstelligen Tabellenplatz

Um seinen einstelligen Tabellenplatz muss der SV Raadt bangen. Während die Mülheimer spielfrei haben, könnten sowohl Meiderich als unter Umständen auch Duissern den Spielverein auf Rang zehn oder gar elf verweisen.

