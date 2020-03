Mülheim. Der letzte Badminton-Bundesliga-Spieltag wurde auf Druck der Vereine doch abgesagt. Der 1. BV Mülheim will sich anders verabschieden.

Am Donnerstagabend um 20 Uhr verschickte der Ausschuss für Bundesligaangelegenheiten im Badminton (AfBL) noch eine Pressemitteilung: Man wolle den letzten Bundesliga-Doppelspieltag nicht grundsätzlich absagen. Auf Druck der Vereine wurde das dann kassiert. Für den 1. BV Mülheim bedeutet das: Der Abschied aus der Bundesliga fällt fürs Erste aus – der nächste Aufschlag wird wohl in der zweiten Liga erfolgen.

Der TSV Freystadt hatte am Freitagmorgen bekanntgegeben, zu den beiden letzten Spielen (unter anderem am Samstag in Mülheim) nicht anzutreten – Freystadt hätte dann wohl Strafe zahlen müssen und wäre aus der Liga ausgeschlossen wurden. Das wäre egal gewesen, da der TSV seinen Rückzug schon vor dem 1. BVM bekanntgegeben hatte.

Badminton-Spielbetrieb ist bis zum 31. Mai ausgesetzt

Die Freystädter waren wohl nicht die einzigen, die es angesichts der Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus für geboten hielten, abzusagen.

Der AfBL bat den DBV, eine Entscheidung zu treffen – der entschied sich für die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 31. Mai. Ob der Spieltag nachgeholt wird, ob es Play-offs geben wird, wer auf- und absteigt – das ist noch ungeklärt.

Nachdem mehrere Vereine in den oberen Ligen aber schon freiwillige Rückzüge angekündigt haben, wird der DBV mit der letzten Frage aber sowieso noch einiges an Arbeit haben.

Badminton-Spielbetrieb ist bis zum 31. Mai ausgesetzt

Mülheims Teammanager Jonathan Rathke meinte: „Damit war natürlich zu rechnen. Man musste ja nur schauen, was in den anderen Sportarten passiert.“

Dass die Mülheimer, die ja ihren Rückzug in die 2. Liga bekanntgegeben haben, nochmal erstklassig aufschlagen, hält er für unwahrscheinlich.

Mülheimer denken über eine spätere Ersatzveranstaltung

„Es ist natürlich schade – aber ich glaube, dass es schwierig wird, den Spieltag nachzuholen.“ Er wisse nicht, wie entschieden würde, aber: „Verträge laufen aus, die Spielberechtigungen wechseln – ich stelle mir das schwer vor.“

Keine Mülheimer Abschiedsveranstaltung also? „Vielleicht schaffen wir ein Event unabhängig von einem Spiel mit einer schönen Verabschiedung.“ Aber nicht bevor die Corona-Krise unter Kontrolle ist.