Corona: SV Mülheim-Nord misst sich mit der Konkurrenz online

Der Schachverein SV Mülheim-Nord verlegt sein Vereinsleben in den kommenden Wochen ins Internet. Das Vereinsheim ist wegen des Coronavirus geschlossen.

Schon seit einer Woche trainieren die Jugendlichen online – jetzt hat der gesamte Verein nachgezogen.

Im Onlineportal nimmt Mülheim an einer Liga teil

Im Internetportal LiChess, dem größten Schachserver der Welt, haben die Mülheimer einen Verein gegründet und nehmen sogar an einer Liga teil. Die Teilnehmerzahl pro Mannschaft ist unbegrenzt, die fünf besten Ergebnisse pro Team gehen in die Wertung ein. Gestartet sind die Mülheimer in der 4. deutschen Liga.

Die ersten Partien sind bereits gespielt, das Ziel ist der Aufstieg. Sollten sich genügend Schachfreunde anmelden, planen die Mülheimer weitere Events. Darüber hinaus bietet das Portal aber auch Lernvideos und einen Taktiktrainer an.