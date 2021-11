Corona: So wirkt sich die vierte Welle auf den Sport aus

In den kommenden Tagen wird es voraussichtlich auch im Sport wieder zu Corona-Verschärfungen kommen.

Region. Das Coronavirus breitet sich weiter aus – weitere Maßnahmen, wie 2G, drohen. Ein Überblick zur aktuellen Lage im Amateur- und Breitensport.

Die vierte Corona-Welle ist in vollem Gange. Die Inzidenzen steigen auch im Ruhrgebiet und am Niederrhein rasant an.

Einige Begegnungen in verschiedenen Sportarten mussten bereits abgesagt oder verschoben werden, die Bund-Länderkonferenz hat eine 2G-Regel in Aussicht gestellt, Details sollen noch bekannt gegeben werden – auch für Sportlerinnen und Sportler und Sportvereine.

Die aktuellen Entwicklungen im Amateur- und Breitensport

Freitag, 19. November:Chef der Fachschaft Gladbecker Fußball: „Geht zum Impfen“

Andreas Knittel, der Chef der Fachschaft Gladbecker Fußball, begründet die Absage der Hallenstadtmeisterschaft - und er fordert zum Impfen auf.

Donnerstag, 18. November:TSG Sprockhövel muss wegen Corona-Fällen weiter pausieren

Ein fünfter positiver Coronafall ist bekannt geworden, bei der TSG Sprockhövel ruht der Trainingsbetrieb weiterhin. Die Verantwortlichen wollen sich am Wochenende beraten, wie es in der kommenden Woche weitergehen soll.

Donnerstag, 18. November:Corona: Gladbecker Hallenstadtmeisterschaft 2022 fällt aus

„Das geht momentan wegen der Corona-Zahlen nicht“, sagt Andreas Knittel, Leiter der Fachschaft Fußball in Gladbeck. So begründet er die neuerliche Absage der für Januar geplanten Hallenfußballstadtmeisterschaft.

Mittwoch, 17. November:Corona: Kommt 2G auch im Amateur- und Breitensport?

Ministerpräsident Christian Wüst spricht pauschal von Einschränkungen im Freizeitbereich, ins Detail geht er noch nicht. Derweil positionieren sich bereits die großen Sportverbände, die dafür plädieren, dass der Betrieb aufrechterhalten wird.

Mittwoch, 17. November:Corona: Handballer sehen 2G-Plänen gelassen entgegen

Die Impfquote unter den Handballern sei hoch, im Verband Westfalen spricht man von nahezu 100 Prozent. Trotzdem macht macht man sich Sorgen. „Einen zweiten Lockdown würde der organisierte Vereinssport nicht überleben“, sagt beispielsweise Tim Deffte, Abteilungsleiter beim VfL Gladbeck.

Dienstag, 16. November: Corona bei der TSG Sprockhövel – Wattenscheid-Spiel abgesagt

Im Kader des westfälischen Oberligisten TSG Sprockhövel sind vier Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden, die für Samstag angesetzte Partie gegen die SG Wattenscheid 09 ist abgesagt.

Dienstag, 16. November:Essener Sportbund begrüßt die Einführung von 2G

Der Geschäftsführer des Essener Sportbundes hält „sanften Druck“ für notwendig, damit sich mehr Menschen impfen lassen. Die 2G-Quote bei Heimspielen des Fußball Regionalligisten Rot-Weiss Essen sei hoch.

Montag, 15. November:Warum in Essen die Stadtmeisterschaft erneut abgesagt wird

Budenzauber ist wegen der hohen Inzidenz ein zu großes Risiko. Der Ausrichter der Essener Hallenstadtmeisterschaft könnte das Schutzkonzept nicht so umzusetzen, dass es sicher wäre. Deshalb fällt das Turnier aus.

Sonntag, 14. November: Corona: Erster Kreisverband setzt Amateurfußball wieder aus

Noch ist es vermeintlich weit weg, aber der erste Kreisverband hat den Spielbetrieb im Amateurfußball wieder eingestellt. Der Kreisfußball-Verband Chemnitz gab bekannt: „Alle Spiele in den Altersklassen Herren, Senioren und B-Junioren werden für den Zeitraum 10.11. - 25.11.2021 abgesetzt.“

Freitag, 12. November: Mülheim: So reagiert der HTCU auf den Corona-Ausbruch

Der HTC Uhlenhorst hat die 1G-Regel eingeführt. Nur noch Getestete dürfen derzeit die Halle betreten. Momentan keine Gefahr für Hockey-Saison.

Dienstag, 9. November:Velbert: Hallenstadtmeisterschaft fällt zum zweiten Mal aus

Die Hallenstadtmeisterschaft fällt aus. „Es tut uns furchtbar leid“, sagt Peter Blau vom Stadtsportbund Velbert. Ihm waren letztlich aber die Hände gebunden.

Samstag, 6. November:Uhlenhorst Mülheim: Feier endet mit vielen Coronainfektionen

Hockeyfans aus Mülheim und Nachbarstädten haben zusammen gefeiert – viele Menschen haben sich dabei infiziert. Verantwortlicher räumt Fehler ein.

Mittwoch, 3. November:Hattinger Fußball-Hallenstadtturniere fallen erneut aus

Die Fachschaft Fußball in Hattingen hat ihre Vereine am Mittwochnachmittag informiert und reagiert damit auf die weiterhin schwierige Lage.

Sonntag, 24. Oktober:Bochum: Kein Hallenfußball im Kreis BO im Winter 2021/22

In Bochum, Witten und wohl auch Hattingen finden im Winter 21/22 keine Hallenfußball-Turniere statt. Die Unsicherheit rund um Corona ist zu groß.

